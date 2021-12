O Arquivo Histórico da Marinha precisa e merece investimento público

Vi há poucos dias noticiado na televisão que o Aquário Vasco da Gama, integrado nos organismos culturais da Marinha, havia beneficiado de um investimento significativo, que teria ali sido muito bem aplicado. Só nos podemos congratular com isso.

Nesta oportunidade, atrevo-me a evocar aqui o caso do Arquivo Histórico da Marinha, instalado no belo lugar patrimonial da Cordoaria Nacional, que conheço razoavelmente desde há vários anos como utilizador frequente. O Arquivo está muito abandonado dos interesses públicos e só funciona graças ao empenho da sua responsável e demais pessoal.

Dada a riqueza documental (antiga, existente neste Arquivo da Marinha e não só da Armada), parece-me inadiável a concessão de um investimento substantivo que permita: uma sua larga reorganização e reestruturação; reapreciação técnica dos modos de preservação, revisão classificativa e acesso às espécies; aumento do pessoal qualificado para as funções; e talvez o reexame do seu lugar de inserção no quadro da Comissão Cultural de Marinha.

Os peritos existirão e poderão pronunciar-se sobre a justeza sobre este meu alarme.

João Freire, Lisboa

Urge solidariedade vacinal

A palavra - solidariedade -, não é o nome de um psicofármaco. É a expressão mais intensa de cooperação entre pessoas, entre países e, neste caso, adiante, entre Continentes. De quem tem, para quem tem pouco ou nada.

A gritante desigualdade entre o Hemisfério Norte e o do Sul, no que toca à vacinação é abissal. A imprensa revela que o Continente africano tem uma percentagem de 8% de vacinados. Enquanto os países do Norte já discutem a toma da quarta dose da vacina, a OMS alerta que os países mais pobres apenas receberam 0,6% das doses produzidas mundialmente.

Aqui entra a solidariedade activa entre os Estados ricos, que se deve materializar em proporcionar condições e vacinas para os países pobres. Para além de se aumentar significativamente o combate à pandemia provocada pela covid-19, diminuía o fosso cada vez maior entre ricos e pobres, também nesta área da saúde.

E, atenção, caso não seja concretizada esta solidariedade, as mutações do vírus suceder-se-ão, veja-se a variante Ómicron, que exige mais inoculações, provocando mais desigualdade social, mais vagas pandémicas, com um continuado e dramático desfecho de doentes e mortos.

Por cá, não basta reconhecer, justamente, como heróis os assistentes operacionais, os enfermeiros e médicos do SNS, urge lhes darem melhores condições globais.

Vítor Colaço Santos, São João das Lampas

É urgente a regionalização

As populações do Interior precisam da regionalização urgentemente para promover o desenvolvimento das suas regiões. A regionalização irá desburocratizar o Estado central aproximando o poder das populações locais. Com a regionalização haverá mais progresso e desenvolvimento das regiões do Interior, desburocratizando e tornando acessível muitos processos que se prendem nas teias da burocracia do poder central. A regionalização é um requisito que os partidos devem promover. Apesar de ir criar lobbies locais, os prós são em maior quantidade do que os contra. Só que os partidos actuais não querem perder o controlo central do poder e por isso mesmo têm medo da regionalização. Esta irá fazer aumentar a participação das populações na política nacional, reivindicando o seu poder legítimo. O actual Estado está muito burocratizado, perdendo-se os processos no corredor do poder, atrasando assim o desenvolvimento rápido das regiões do Interior. Este não pode ficar preso no ostracismo do poder central.

José Oliveira Mendes​, Portalegre