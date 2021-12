2021 e o medo de uma imprensa livre

O ano fecha com um novo recorde de jornalistas presos no mundo e a certeza de que nunca nada em lugar algum está garantido.

Nos muitos balanços do ano que fomos lendo nas últimas semanas houve um que ficou por fazer ou que porventura não mereceu a atenção devida: falamos da liberdade de imprensa no mundo, que conheceu em 2021 um novo annus horribilis, com um recorde de jornalistas presos a acompanhar o crescente autoritarismo inclusive em lugares que dávamos por garantidos.