Cinco dicas para receber 2022 sem ressaca

É verdade: 2021 foi para muitos (mais) um ano para esquecer, navegado ao sabor de uma pandemia. Mas isso não é razão para abusar dos brindes. No entanto, se for esse o caso, saiba como acordar em 2022 com corpo e cabeça sãos.

Cabeça pesada, enjoos ao primeiro aroma a comida, incapacidade generalizada de mexer um dedinho que seja. Assim é uma ressaca depois de consumir álcool em excesso, que resulta da incapacidade do fígado de o metabolizar ao mesmo tempo que o organismo se encontra desidratado.

Há até quem acuse uma certa amnésia, não conseguindo estruturar os acontecimentos após o início da festa. Acredite: não quer chegar a este estado — se nunca assistiu ao filme de Todd Phillips (A Ressaca, de 2009) e respectivas sequelas (Parte II e Parte III), esta pode ser uma boa altura para o fazer​​…

No entanto, não é necessário abraçar uma total sobriedade para acordar tal como o ano: novinho em folha. Mas, atenção!, não beba se se sentir deprimido ou triste; o álcool apenas servirá para exacerbar as emoções negativas.

Se não for esse o caso, encha o copo e siga as dicas que reunimos.

Descanse antes da festa

Se a noite se adivinha cheia de folia, será uma boa ideia arranjar tempo para uma pequena sesta ou mesmo para uns 30 minutos de repouso. Lembre-se de preparar o corpo para os exageros, fazendo uma alimentação rica em vitaminas (abuse dos vegetais e das frutas) ao longo do dia.

Coma antes de beber

Não beber de estômago vazio é uma regra de ouro para todo o ano. Um estudo publicado no Journal of Forensic Sciences descreve que “a maior parte do álcool é absorvida pelo intestino delgado, para onde passa rapidamente quando ingerido de estômago vazio, provocando um pico elevado de concentração no sangue. Mas se, pelo contrário, se beber com o estômago cheio, o álcool é absorvido lentamente porque o esvaziamento gástrico demora mais e o pico de concentração no sangue é mais moderado, tornando-se menos tóxico para o organismo”.

Beba… muita água

A ressaca é também o efeito da desidratação do organismo. Por isso, a solução é óbvia: beba muita água e, se possível, intervale o consumo de uma bebida alcoólica com um copo de água. Isto irá dificultar o desenvolvimento de uma elevada taxa de álcool no sangue e retardar ou mesmo anular os efeitos nefastos que se sentem no dia a seguir.

Atenção ao que come

O álcool pode ser o maior inimigo numa noite de passagem de ano, mas o sal, o açúcar e as gorduras presentes à mesa também não prometem saúde. Para que não encontrem no seu corpo um lar para a vida, trate de os expulsar durante a noite: dançar poderá ser mesmo o melhor remédio.

Procure ajuda

Por vezes, até se faz tudo bem. Mas a ressaca insiste em ser companheira no primeiro dia do ano. Se for esse o caso não se deixe derrotar e procure ajuda. Antes, um farmacêutico de confiança poderá aconselhá-lo a toma de protectores gástricos e hepatoprotectores, que amparam o estômago e o fígado, respectivamente. Depois, poderá ajudá-lo a superar o mal-estar.