Passagem de ano e viagens para 2022: portugueses fiéis ao Algarve e Madeira, Cabo Verde e Caraíbas

Nas agências de viagens, em matéria de destinos, não há surpresas: Algarve para receber o novo ano, Algarve para 2022, juntamente com Cabo Verde, Caraíbas, Madeira e Açores. A FUGAS falou com algumas agências de viagens nacionais para saber por onde andarão os turistas portugueses nos próximos tempos. Conclusão: mantém-se as tendências. O Índico também andará na mira e a covid-19 permanece a grande interrogação na hora de escolher as férias.

O fim de ano está já ao virar da esquina e Portugal (e o mundo) no meio de mais uma vaga pandémica. “Em Novembro, com o aumento dos casos de covid-19 em Portugal e um pouco por todo o mundo, a procura parou quase por completo”, assinala Miguel Graça, director da Travelwings, em relação à procura por viagens para a passagem do ano. Na agência online houve campanhas em Setembro e Outubro com “preços especiais e pagamento faseado” – agora, os clientes estarão no Dubai, Turquia, Punta Cana e Algarve, enumera Graça.