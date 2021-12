É tempo de celebrar, comer e brindar

É a única altura do ano em que os encontros se condensam quase sempre em torno de uma mesa, ainda que este continue a ser um ano atípico, com as devidas precauções é possível manter alguns encontros. Lembre-se, acima de tudo está a sua saúde e a daqueles que mais gosta. Tudo começa na Consoada, e só termina, muito possivelmente, no dia de Reis, a 6 de Janeiro. Até lá marcam-se alguns encontros com amigos e família, mas sempre em segurança e com os devidos cuidados. Até porque depois de um ano tão difícil e de constante contenção, temos saudades uns dos outros.

Entre as férias dos miúdos e até o lanche com os amigos, também haverá tempo para uns merecidos dias de descanso. A pensar em simplificar estes encontros gulosos, a marca Continente Seleção oferece uma panóplia de produtos com garantia de qualidade, a preços apelativos e combinações que aliam o tradicional ao sofisticado. Ajudamo-lo nessa escolha para cada uma das ocasiões.

Para o encontro com os amigos

Estamos na viragem do ano. As preocupações mantêm-se, mas o ambiente é de celebração. Agora imagine que junta - com as devidas precauções - alguns amigos de infância para um animado lanche entre o Natal e o fim de ano. Não seria perfeito que a tarefa de pôr a mesa fosse descomplicada? Que a ida às compras não fosse uma indecisão constante? Que não demorasse mais do que meia hora a encher a mesa de comidinha saborosa e consensual? Ser o anfitrião da festa não tem que ser um drama.

Na marca Continente Seleção há muitas opções deliciosas. Como os pecaminosos pães de queijo ou os tradicionais pastéis de Chaves, quentinhos e estaladiços. Tal como os biscoitos de triplo chocolate ou o queijo Camembert de Búfala, perfeito para comer com tostinhas. Depois, basta escolher um bom vinho na Cave, a garrafeira premium do Continente, e este lanche ajantarado está mais do que preparado.

Para o reencontro com a família

Para receber a família, seja ao almoço ou ao jantar, a ocasião requer mais pompa e circunstância. Os lombos de bacalhau curados com flor de sal combinam bem com o esparregado de grelos, mas o lombo de porco preto às fatias também vai bem com uma salada serrana. Tudo opções dentro desta gama, que descomplicam a tarefa de cozinhar.

Para entrada, que tal experimentar rechear um pão com queijo de Azeitão, salsichão de porco preto e miolo de gamba rosa selvagem de Moçambique? Ingredientes com sabor e tradição, fáceis de preparar e deixar sobre a mesa, para descobrir nos produtos Continente Seleção.

Também não pode faltar a sobremesa, e o gelado de ananás dos Açores com hortelã é um bom “digestivo” para alternar com a tablete de chocolate negro com pepitas de coco que havemos de comer no fim, a acompanhar com um bom licor, moscatel ou amarguinha.

Para o lanche com a tia preferida

O Natal foi mais uma vez diferente, o encontro foi reduzido à família mais próxima, mas a verdade é que não quer deixar acabar o ano sem ver aquela tia especial. Com os devidos cuidados e precauções, como realizar um teste antes deste encontro, poderá cumprir com este desejo. Os produtos Continente Seleção são os ideais para fazerem parte deste encontro, quem resiste aos biscoitos, ao pão de ló e ao bolo-rei? E este lanche é, sem dúvida, o mais fácil de preparar e vai encher-lhe o coração.

Por falar em doces, não esquecer o seu momento pessoal: é importante no meio da correria guardar um bocadinho para o descanso e para os pequenos prazeres de vida e saborear, por exemplo, um quadradinho de chocolate de leite com pepitas de caramelo e flor de sal, mais uma das iguarias da Continente Seleção. Agora que já tem tudo, vamos às compras?