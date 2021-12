Há mais de 1000 milhões em moratória no dia em que a medida termina

O regime especial de moratórias de crédito que ainda estava em vigor chega ao fim esta sexta-feira, 31 de Dezembro, numa altura em que ainda existem empréstimos num montante global superior a 1000 milhões de euros abrangidos por esta medida.

Os dados foram divulgados esta manhã pelo Banco de Portugal, que dá conta de que esta será a última nota de informação estatística sobre moratórias de crédito. No final de Novembro, mostram os dados do regulador, os créditos em moratória totalizavam 1183 milhões de euros, valor que corresponde a uma redução superior a 63% em relação aos mais de 3,2 mil milhões de euros que ainda eram contabilizados em Outubro.

Em causa estão os empréstimos que ainda estavam abrangidos pelo regime especial criado pelo Governo para apoiar as empresas e famílias mais afectadas pela pandemia, que aderiram a esta medida até Março de 2021. Portugal mantém-se, assim, como o único país da União Europeia ainda com créditos em moratória, ainda que os montantes em causa sejam, agora, residuais em relação ao máximo de 48,1 mil milhões de euros registado em Setembro de 2020.

Do total ainda abrangido por moratórias, 1025 milhões de euros dizem respeito a empréstimos de empresas (menos 62% do que em Outubro), sendo os restantes 91 milhões de particulares (menos 78% do que em Outubro).

Entre as empresas, é agora no sector da construção e actividades imobiliárias que se observa o maior montante em moratória: 460 milhões de euros, valor que representa uma diminuição de 33% em relação ao montante registado em Outubro. Já no alojamento e restauração, até agora o sector com os valores mais elevados, reduziu significativamente o montante de créditos em moratória, de 741 milhões em Outubro para 83 milhões em Novembro.

Há ainda outros 153 milhões em moratória no sector das indústrias transformadoras, 126 milhões no comércio, 71 milhões nos transportes e armazenagem e 93 milhões noutros serviços.

Apesar de ainda existente, o montante em moratória tem um peso muito pouco significativo sobre a carteira total de crédito da banca nacional. No caso dos particulares, os empréstimos em moratória representavam, em Novembro, 0,1% do montante total de crédito, enquanto nas empresas o crédito em moratória representa 1,4% dos financiamentos.

Também no que diz respeito ao incumprimento no crédito em moratória os números são pouco expressivos. Ao todo, no final de Novembro, contabilizavam-se cerca de 4400 devedores no conjunto dos empréstimos em moratória, muito abaixo dos 18,3 mil de Outubro e dos perto de 300 mil que ainda se registavam no Verão.