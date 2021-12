João Cancelo revela ter sido assaltado e agredido em casa

O clube inglês revelou, em comunicado, que a polícia já está a investigar o assalto: “João e a sua família estão a receber apoio do clube e ele está a colaborar com a polícia na investigação.”

O futebolista internacional português João Cancelo, que joga no Manchester City, revelou esta quinta-feira ter sido assaltado e agredido em casa.

O clube inglês revelou, em comunicado, que a polícia já está a investigar o assalto: “João e a sua família estão a receber apoio do clube e ele está a colaborar com a polícia na investigação.”

João Cancelo partilhou no seu Instagram uma fotografia com as feridas que sofreu na face.

“Infelizmente, hoje, fui assaltado por quatro covardes, que me feriram e tentaram ferir a minha família. Quando mostras alguma resistência, é isto que acontece. Eles conseguiram levar todas as minhas jóias e deixaram a minha cara neste estado”, escreveu o jogador, mostrando na foto um corte profundo abaixo do seu olho direito.

“Não sei como há gente com tanta maldade. A coisa mais importante para mim é a minha família e, felizmente, eles estão todos bem. Depois de muitos obstáculos na minha vida, este é apenas mais um que irei superar. Firme e forte, como sempre”, acrescentou.