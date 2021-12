Covid assombra terceiro Dakar na Arábia Saudita

A poucas horas do início da 44.º Rali Dakar é ainda incerta a composição definitiva do pelotão, face aos casos de covid-19. Vários competidores (e membros da organização) tiveram resultados positivos nos testes nos últimos dias, alguns estão já fora da corrida e outros têm a participação em risco. Nada que ameace a mais dura prova de todo-o-terreno do mundo, disputada pela terceira vez consecutiva nas areias da Arábia Saudita, que arranca este sábado com um prólogo de 19km e termina a 14 de Janeiro, após 12 etapas interrompidas por um dia de descanso. Vinte portugueses estarão em prova, numa edição que pode ser revolucionada pelos carros eléctricos da Audi.