Sondagem: Costa nos 38% mas Rio consegue ganhar (um pouco mais de) terreno

Se as eleições legislativas antecipadas fossem agora, o PS ganharia com 38% dos votos e com apenas sete pontos acima do PSD, segundo uma sondagem realizada pelo ISCTE/ICS para o Expresso e a SIC, divulgada esta sexta-feira.

Rui Rio teria, assim, 31%, o que significa um crescimento de cinco pontos em relação à última sondagem.

Em terceiro lugar, aparece o Chega com 7% (desce três pontos percentuais), seguido da CDU com 6% (mantém-se) e do BE com 5% (também se mantém).

Estes números significam que o PSD se está a aproximar gradualmente do PS e que a maioria dos votos ainda está concentrada nos partidos à esquerda (44% vs. 51%). 40% dos votantes do PS declaram que gostariam que houvesse um entendimento deste partido com os partidos à sua esquerda.

Em termos de popularidade, António Costa destaca-se com as qualidades de mais experiente, forte, simpático e ponderado. Rui Rio só supera Costa na frontalidade, ou seja, está “mais disposto a dizer o que pensa”.