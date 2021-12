Desastre na Bahia encerra annus horribilis de Bolsonaro

As chuvas torrenciais no Nordeste brasileiro que causaram mais de 20 mortos e deixaram dezenas de milhares de desalojados não fizeram o Presidente brasileiro alterar os seus planos de férias.

O Natal foi trágico para o estado da Bahia, no Nordeste do Brasil, que viveu um período de chuvas intensas, responsáveis por pelo menos 24 mortes, mais de 400 feridos e milhares de desalojados. O Presidente Jair Bolsonaro foi muito criticado por não ter visitado a região e mantido as férias.