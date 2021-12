Biden e Putin voltaram a falar para manter solução diplomática em cima da mesa

O Presidente norte-americano Joe Biden e o seu homólogo russo, Vladimir Putin, falaram esta quinta-feira por telefone para tentar encontrar uma solução diplomática para pôr fim ao clima de tensão vivido entre a NATO e a Rússia por causa da Ucrânia. Os dois líderes concordaram em manter aberta a via do diálogo, mas as exigências de cada um dos lados mantêm-se.