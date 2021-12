Passagem de ano em casa? Como decorar a mesa para uma festa em que não pode faltar brilho

Por todo país, os festejos da passagem de passagem têm vindo a ser cancelados, por causa da escalada do número de casos positivos de covid-19, alimentada pela variante Ómicron. Alguns concelhos mantêm o fogo-de-artifício, como Albufeira, Coimbra, Figueira da Foz ou Seixal, mas até soluções para acompanhar os espectáculos desde a janela.

Por isso, se vai ficar em casa em família a receber o Ano Novo (lembre-se que já começou o período de contenção de contactos), o ambiente não tem de deixar de ser de festa.

O PÚBLICO conversou com especialistas em decoração sobre o que não pode faltar na mesa do réveillon​ e reuniu algumas sugestões.

Atenção: imediatamente antes de qualquer convívio, é recomendado que se faça um teste. Mais: durante a passagem de ano, os ajuntamentos na via pública com mais de dez pessoas estsão proibidos e o mesmo se aplica ao consumo de bebidas alcoólicas na via pública. Fique em casa e reúna a família ou amigos à volta da mesa que se esmerou a decorar.

Sugestão de decoração de mesa da Menta Dourada

Uma toalha de mesa bonita

A mesa para o jantar deverá, idealmente, ter capacidade para todos os convidados. Quer-se, portanto, uma mesa única, concordam Ana Marta Francisco, da Sublime Events, e Patrícia Barreiro, da Menta Dourada, ambas empresas de eventos com loja para festas. A base deverá ser uma toalha bonita, quer seja mais simples, como de linho, ou mais elaborada com dourados ou prateados.

Na passagem de ano, os tons dominantes são o branco e o preto, bem como os metalizados dourados e prateados. Mas não se iniba se quiser juntar um toque de cor à mesa — na decoração não há regras.

Sugestão da Maisons du Monde
Sugestão de mesa Kinda
Sugestão de mesa com louças La Double, JNcQUOI Maison

Individuais ou marcadores?

Para a refeição, escolha aquele serviço especial que tem guardado lá em casa. Os pratos deverão assentar num individual ou num marcador. Mas se não tiver um serviço completo, não se preocupe:​ a louça não tem de ser toda igual; use a criatividade para fazer combinações. “O marcador de prato pode ser dourado ou prateado”, sugere Ana Marta Francisco, com uma loja de festas em Portimão.

Conjunto de três talheres em dourado (Kinda)

Talheres dourados

Patrícia Barreiros sugere que acompanhe o serviço de louça com uns talheres dourados. “Estão muito na moda”, assegura. Além do dourado, também o cobre tem sido uma tendência.

Mas, se tiver aquele faqueiro prateado oferecido pela avó e com um valor sentimental associado, não se iniba de o usar.

Sugestão de mesa Sublime Events

Guardanapos de pano ou festivos

No guardanapo de pano também pode dar largas à imaginação e adicionar um toque de cor à mesa. Em nome do ambiente, prefira estes guardanapos que podem reutilizados depois de lavados. Se não tiver, Ana Marta Francisco, da Sublime Events, sugere que compre descartáveis alusivos à passagem de ano.

Sugestão Kinda
Sugestão de mesa Menta Dourada

Velas e flores

Para completar a decoração da mesa, não podem faltar as flores. “Já temos muitas flores disponíveis durante todo o ano; o importante é que as pessoas se identifiquem”, observa Patrícia Barreiro. A fundadora da Menta Dourada sugere, por exemplo, as tulipas, “simples e elegantes”.

As flores podem ser distribuídas pela mesa em pequenas jarras ou então, como aconselha Ana Marta Francisco, em dois arranjos maiores, um em cada lado da mesa — em vez do tradicional arranjo ao centro.

Se quiser primar pelo arrojo, a empresária da Sublime Events dá duas ideias alternativas: uma nuvem de flores suspensa ou um corredor de flores e eucalipto ao longo do tampo da mesa. Para quem prefere flores secas, as pampas são uma boa opção e podem ser reutilizadas enquanto se mantiverem em bom estado.

Para completar a decoração, não podem faltar as velas “de diferentes alturas para criar algum movimento”, nota Patrícia Barreiro. A luz das velas dá um ambiente mais acolhedor à festa, notam as duas empresárias.

Sugestão de caixa para as 12 passas, Sublime Events

12 passas

Comer 12 passas à meia-noite é uma tradição portuguesa, mas diz que terá começado no país vizinho e que se espalhou por todo o mundo, em especial pela América Central e do Sul. Não tem nada que saber: por cada badalada, come-se uma; 12 por cada mês do ano. Há quem tenha acrescentado a esta tradição o pedido de um desejo ou de uma intenção para o novo ano.

Ana Marta Francisco e Patrícia Barreiro sugerem que se coloquem as 12 passas na mesa, no lugar de cada convidado. Podem ser postas num pratinho ou até numa caixa criada para o efeito, com o nome de cada convidado. Esta é uma forma de marcar o lugar onde prefere que cada um se sente. “São detalhes e pormenores que fazem a diferença”, acredita a fundadora da Sublime Events.

Exemplo de fundo para fotografias

O segredo: personalizar

E porque esta é uma festa, não podem faltar os confetti, os sparkles e as serpentinas. Ana Marta Francisco propõe que se crie uma zona para fotografias, tendo como fundo balões e onde se podem colocar alguns acessórios divertidos.

Patrícia Barreiro tem também outra ideia para personalizar a mesa. Se optar por colocar um menu no local de cada convidado, na parte de trás coloque uma lista onde escrever os 12 desejos para o Ano Novo. No final, façam uma partilha em família de o que desejaram.