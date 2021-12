Em família: Ano Novo com passeios aos quadradinhos, presépios e telescópios

EXPOSIÇÃO

Hergé

1 de Outubro a 10 de Janeiro

Últimos dias para passar os olhos pela grande exposição dedicada a Georges “Hergé” Remi, o criador de Tintin. Longe de se limitar às aventuras do repórter, a mostra anuncia-se como um conjunto de “tesouros do Museu Hergé que revela as diversas facetas do autor, da ilustração à banda desenhada, imprensa ou desenho de moda e artes plásticas”. Pode ser vista na Galeria Principal da Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, entre as 10h e as 18h (sexta e sábado, até às 21h), com entradas a 5€. A acompanhar a despedida, entre 2 e 10 de Janeiro, há um programa complementar de visitas guiadas, performances, conversas e, até, surpresas.

MÚSICA

Panda e Os Caricas - O Musical na Ilha

2 de Janeiro

É a última paragem da digressão que levou oito espectáculos a Portimão, Lisboa e Porto. A despedida faz-se no Multiusos de Guimarães, domingo, em dose tripla: às 11h, 14h30 e 18h. É lá que encontramos a trupe do Bairro do Panda, de férias numa ilha, entre aventuras e desventuras. Bilhetes entre 20€ e 35€, pagos a partir dos três anos.

CIÊNCIA

Especial: Telescópio Espacial James Webb (JWST)

6 de Janeiro

Lançado a 24 de Dezembro, numa missão conjunta da NASA, da Agência Espacial Europeia e da Agência Espacial Canadiana, e apresentado como “o maior e mais potente telescópio de sempre” que “permitirá explorar melhor o Universo e as suas origens”, o JWST centra as atenções do programa Ciência Viva alinhado para este Dia de Reis. Numa conversa online que promete chegar “mais perto das estrelas”, são partilhados detalhes do lançamento e da missão, com comentários de três investigadores: Elisabete da Cunha (Australian National University), Catarina Alves de Oliveira (Agência Espacial Europeia) e Cláudio Melo (Agência Espacial Portuguesa). O evento está marcado para quinta, entre as 18h e as 20h, e é transmitido em live streaming no canal YouTube do Pavilhão do Conhecimento.

PASSEIOS

Roteiro dos Presépios de Rua

6 de Dezembro a 6 de Janeiro

Na Lourinhã, até ao Dia de Reis, são mais de 60 os conjuntos que adornam ruas, jardins, varandas, montras, lagos e praias, vindos das mãos de populares, colectividades, associações, empresas e serviços da zona. Para calcorrear o roteiro é só pegar no mapa (e na câmara fotográfica) e coleccionar paragens. Iniciada em 2020, a iniciativa da autarquia pretende “celebrar o espírito natalício” e, simultaneamente, funcionar como ferramenta para o (re)encontro “com o mar, o campo e o património histórico-cultural” do território.

Presépios de Sal

27 de Novembro a 9 de Janeiro

Em Rio Maior, estão montados mais de 30 presépios, de todas as formas e feitios, todos esculpidos em sal. Estão em exibição no próprio local onde a recolha se faz há gerações. À beira das salinas, há outro tanto para apreciar e levar para casa, no pitoresco conjunto de casas de madeira que albergam bancas de artesanato e gastronomia – e onde, por estes dias, os visitantes podem ser surpreendidos por música e outras animações de rua. A entrada é livre.

Presépio de Rua

1 de Dezembro a 6 de Janeiro

Passear por Reguengos de Monsaraz é ter a companhia de Reis Magos, pastores, almocreves, lavadeiras, oleiros, guardas... Todos os seus caminhos vão dar ao castelo, onde estão Jesus, Maria e José a compor a cena principal. A vila medieval cumpre assim a tradição que inaugurou há mais de duas décadas, por iniciativa da escultora Teresa Martins. Feitas de ferro, rede, pano e cerâmica, são 50 as figuras que rodeiam os visitantes neste presépio de entrada livre, à escala real.

Presépio ao Vivo de Priscos

2, 8 e 9 de Janeiro

Vem apresentado como “o maior presépio ao vivo da Europa” e os números reforçam a bitola: 800 figurantes em 90 cenários diferentes, distribuídos numa área de 30 mil metros quadrados. Em cena na freguesia do município de Braga, conta a história da família nazarena e retrata os costumes do quotidiano hebraico e romano. Nesta que é a 15.ª edição do evento, são lembrados os dramas das crianças desaparecidas. A encenação tem lugar nos dias 2 e 9 de Janeiro, das 15h às 18h30; e dia 8 de Janeiro, das 20h às 22h30, com bilhetes a 5€, pagos a partir dos 16 anos.

Aldeia dos Sonhos

4 de Dezembro a 1 de Janeiro

A fazer as delícias das crianças desde 2014, a iniciativa volta a animar o coração da cidade de Loulé, assentando arraiais em quatro pontos estratégicos da cidade: Cerca do Convento Espírito Santo, Alcaidaria do Castelo, Largo D. Afonso III e Largo de S. Francisco. É por lá que andam atracções como a pista de gelo sintético, o carrossel, o comboio, a casa do Pai Natal e iguarias da estação como filhoses e rabanadas. A festa está montada das 14h30 às 19h (terça a sexta e domingo) e das 10h30 às 19h (sábado).

CINEMA

Desculpa! Uma História sobre Bullying

Uma das propostas em cena na tela da Zero em Comportamento é este filme dramático, com assinatura do holandês Dave Schram, direccionado aos adolescentes. Tendo por base o livro de Carry Slee, debruça-se sobre a temática do bullying nas escolas, contando a história de Jochem, que é constantemente humilhado pelos colegas pelo simples facto de ser gordo. Está disponível no videoclube da associação, por 3€ (com acesso durante 72 horas).

VISITA

Centro Interpretativo da História do Bacalhau

Em permanência

Sabia que o bacalhau pode viver mais de 20 anos e pesar até 90 quilos? E que uma fêmea bacalhau pode produzir cerca de três a nove milhões de ovos de uma só vez? Estas e outras curiosidades estão à espera dos visitantes no museu instalado no Torreão Nascente do Terreiro do Paço, em Lisboa. Ali contam-se histórias sobre o peixe-símbolo da gastronomia portuguesa e convida-se a entrar naquela que é “uma das mais épicas histórias de Portugal - a descoberta da Terra Nova e a aventura nos mares gelados pela pesca do bacalhau”. O espaço tem várias salas e aborda a temática em diversos suportes. Do vídeo com imagens da actividade piscatória, projectado numa estrutura em forma de livro, a uma enciclopédia de receitas, passando pelo núcleo dedicado à pesca sustentável, episódios da vida a bordo ou ainda a experiência imersiva de viajar a bordo de um pequeno dóri, o bote utilizado para apanhar o bacalhau à linha (movimento de ondulação incluído). O projecto resulta de uma parceria entre os municípios de Lisboa, Aveiro e Ílhavo e está aberto todos os dias, entre as 10h e as 19h. O bilhete normal custa 4€ (2€ dos 6 aos 15 anos e grátis até 6 anos). Mais informações e reservas em www.historiabacalhau.pt.