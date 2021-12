Receita: um cocktail chamado Aviation (re-twisted) para voar de um ano para o outro

O lisboeta Red Frog, único bar português no top 100 da World Best Bars, sugere um cocktail para fazer ao litro (é receita para dez...). Com base gin, mais doce ou mais ácido, serve mesmo bem para pôr ponto final a 2021 e esperar mais de 2022. Saúde!

Em 2015, o Red Frog abriu portas no Salitre, junto à Avenida da Liberdade, em Lisboa, enroscou-se num ambiente speakeasy, vestiu-se a preceito e armou-se com uma carta luxuriante de cocktails e bebidas. Não em vão, elevou as metas: “Em três anos, queremos estar entre os melhores bares do mundo”, diziam à Fugas os fundadores Emanuel Minêz (com obra no Cais da Praia na Foz do Arelho) e Paulo Gomes (com uma carreira de quase duas décadas no Hotel Mundial).

Nem esperaram tanto: em 2017, já estavam no top 100 dos World Best Bars — o destaque é sempre dado aos 50 melhores, mas a organização revela sempre uma lista de 100. O Red Frog tornava-se o 92.º melhor bar e os seus cocktails andaram nas bocas do mundo.

Este ano, o sapo vermelho saltitou uns metros, mudou-se para a vizinha Praça da Alegria, onde tinha aberto o “irmão” mais tropical, o Monkey Mash, e reabriu com mais ambição. Resultado: recentemente, passou a estar no 67.º lugar dos World Best Bars, sendo o único representante português na lista. Uma alegria num ano em que tão poucas houve para os bares portugueses.

É com uma pitada de humor, muito gin e desejos de que 2022 seja, por fim, o ano que nos devolve a alegria que o Red Frog, que sugere um cocktail para partilhar, deixa aqui em receita simplificada para fazer em casa. Afinal, a esperança é a última a beber...

Foto Aviation (re-twisted) Red Frog

Cocktail Aviation (Re-Twisted) — serve 10 pessoas

500 ml de gin *

200 ml de citrinos (sumo de lima e limão)

150 ml de xarope de açúcar (ver receita)

açúcar (ver receita) 50 ml de ginja

200 ml de água tónica **

* o bar usa Tanqueray Ten

** o bar usa Fever Tree Mediterranean

Preparação

Misturar tudo num jarro, rectificar a gosto caso queira mais doce ou ácido Engarrafar tudo e guardar no frio. (Deve fazer isto no dia anterior) Caso faça no momento, prepare 1 hora antes guardando a garrafa no congelador Servir 100 ml por copo directamente da garrafa

​Xarope de açúcar: juntar 50 g de água a ferver a 100 g açúcar. Com uma varinha mágica misturar tudo até dissolver.

Saúde!

