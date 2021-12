Estas são as melhores fotografias de paisagens de 2021 — sem truques nem efeitos especiais

Já foram tiradas milhares e milhares de fotografias a Fellsfjara, a praia de areia preta em frente à famosa lagoa glacial no sudeste da Islândia, mas nenhuma como a de Steve Alterman que revela a ponta de um icebergue dos muitos que ficam presos na praia e não chegam ao mar enquanto derretem. "De vez em quando, pequenas ondas batiam sobre ele e desapareciam na areia preta. Percebi que o sol da manhã brilhava nas pequenas pedras da praia e que a ponta do icebergue, juntamente com a pequena pedra cor de laranja, criava um efeito deslumbrante", explica o fotógrafo aos elementos do júri do recém-criado concurso Natural Landscape Photography Awards, que procura premiar fotografias de paisagens o mais autênticas e realistas possível — por isso mesmo, a organização pede os ficheiros RAW das fotografias a concurso.

Foi também isso mesmo que fez com Eric Bennett participasse neste concurso de fotografia em específico. "Porque gostei que a competição se concentrasse em premiar imagens com base na composição, iluminação e originalidade, em oposição a técnicas de pós-processamento ou composição bizarra", justificou Eric, escolhido como Fotógrafo do Ano graças a uma série de paisagens que privilegiam o lado mais subtil da natureza.

Nesta primeira edição, participaram mais de 1300 pessoas, provenientes de 47 países, Michael Frye foi o autor da melhor fotografia da categoria Grande Paisagem (com uma foto da montanha El Captain numa tarde de Março) e o projecto vencedor foi o de Matt Palmer sobre os incêndios na Tasmânia.