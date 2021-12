Aprovação em contra-relógio de benefícios fiscais segura quase mil milhões de investimento

Foi um autêntico contra-relógio. ​O Governo aprovou ontem um pacote de incentivos fiscais ao investimento para 25 empresas que se comprometem a investir 937,5 milhões de euros, do sector dos móveis à construção metálica. O investimento permite à AICEP, responsável pela captação de investimento estrangeiro, fixar em 2021 um novo recorde de angariação. O montante captado este ano é de 2700 milhões, mais do dobro de 2019, até agora o melhor, com quase 1200 milhões.