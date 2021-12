Vitinha e Roger em alta na goleada do Sp. Braga em Arouca

Um tem 21 anos e apontou um hat-trick ainda na primeira parte, o outro tem apenas 16 e bisou na segunda. Vitinha e Roger foram dois “meninos” em destaque na goleada aplicada pelo Sp. Braga em Arouca (0-6), na 16.ª jornada do campeonato.

O Sp. Braga encaminhou desde cedo o triunfo fora de casa. Aos 5’ Vitinha inaugurou o marcador, aos 12 bisou e aos 26 já tinha três golos na conta pessoal - são agora quatro no campeonato e 10 no total da época, em 16 jogos.

Foi com essa vantagem que os minhotos chegaram ao intervalo e conseguiram duplicá-la no segundo tempo. Iuri Medeiros, de penálti (a castigar falta sobre Vitinha) ampliou para 0-4 e depois entrou em cena Roger. Lançado aos 62’, o jovem avançado marcou aos 74’ (assistência de Vitinha) e aos 79’, isolado.

Uma noite de sonho para os minhotos e em particular para estes dois jovens talentos que têm sido aposta cada vez mais regular de Carlos Carvalhal. Com este triunfo, o Sp. Braga distancia-se do Estoril no quarto lugar da tabela - tem agora mais seis pontos.