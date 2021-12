Ronaldo fecha o ano a marcar e a ganhar

CR7 marcou no triunfo do Manchester United sobre o Burnley, chegando aos 47 golos em 2021.

Pode não ter sido o melhor ano em termos de conquistas, mas, ainda assim, foi bastante produtivo para Cristiano Ronaldo. Entre a Juventus, o Manchester United e a selecção portuguesa, CR7 marcou 47 golos em 2021, o último dos quais no triunfo desta quinta-feira dos “red devils”, em Old Trafford, sobre o Burnley, em mais uma jornada da Premier League inglesa.

O golo de Ronaldo foi o seu 14.º desde que regressou ao United no último Verão e o oitavo em 14 jogos da Premier League. Antes, pela Juventus marcou 20 golos no ano, mais 13 pela selecção. Tudo somado, foram 47, um número superior aos dois últimos anos – 39 em 2019 e 44 em 2022 –, mas bem distante daquele que foi o seu melhor ano – marcou 69 golos em 2013.

Tudo neste Manchester United-Burnley de fim de ano aconteceu na primeira parte. E a uma entrada interessante da equipa de Sean Dyche, os “red devils” (sem Bruno Fernandes, castigado) marcaram no primeiro remate que fizeram na direcção da baliza adversária. Logo aos 8’, numa jogada de Sancho, a bola foi na direcção de Ronaldo, mas escapou ao português. Ao lado, Scott McTominay agradeceu e atirou para a baliza.

O Burnley teve uma boa reacção, mas foi a equipa de Ralf Rangnick a marcar outra vez aos 26’. Jadon Sancho recebeu a bola na área e conseguiu arrancar um remate cruzado que sofreu um ligeiro desvio de Ben Mee e foi para a baliza – o golo acabaria mesmo por ser creditado ao central do Burnley.

Nem dez minutos passaram e apareceu o golo de Ronaldo. McTominay, o melhor em campo, conseguiu um tremendo disparo que Hennessey defendeu com dificuldade para a trave. A bola sobrou para CR7 que só teve de encostar. Os visitantes ainda reduziram antes do intervalo, aos 38’, pelo veterano Aaron Lennon, mas o máximo que conseguiram fazer. No segundo tempo, o United foi sereno a gerir a vantagem e nada mudou.

Com este triunfo, os “red devils” chegaram aos 31 pontos e igualaram o West Ham no quinto lugar da Premier League, enquanto o Burnley se mantém em zona de despromoção – 18.º, com 11 pontos.