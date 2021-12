FC Porto faz o “bis” no clássico de fim de ano

O FC Porto chega ao fim do ano na frente do campeonato, a par do Sporting, depois de um triunfo sobre o Benfica (3-1), no clássico da 16.ª jornada. Foi a segunda vitória dos “dragões” no clássico, em cerca de uma semana, um resultado que deixa o rival a sete pontos de distância na classificação.

Numa primeira parte equilibrada e com ocasiões de parte a parte, foi preciso esperar pelos últimos 15 minutos para haver mexidas no marcador. Aos 34’, o FC Porto repôs rapidamente a bola num lançamento lateral e Fábio Vieira rematou cruzado para o 1-0. Aos 37’, numa excelente combinação ofensiva, Otávio serviu Pepê para um cabeceamento sem oposição.

Os “dragões” foram para o balneário com uma vantagem confortável, que se esbateu praticamente no primeiro lance após o reatamento. Rafa ganhou espaço na direita e cruzou para uma finalização fácil de Yaremchuk.

O Benfica reagia e tentava capitalizar o momento para ir atrás do empate, mas André Almeida foi expulso pouco depois (segundo amarelo) e o cenário complicou-se. Gonçalo Ramos ainda ameaçou a igualdade num contra-ataque, mas aos 69’, num lance de insistência após canto, Taremi fez o 3-1.

A partir daí, o FC Porto ficou mais confortável na gestão do jogo com bola, obrigou o adversário a desgastar-se e ainda teve um par de aproximações com algum perigo à baliza de Vlachodimos, com Otávio a surgir praticamente isolado aos 90+3’, mas o resultado já não se alterou.