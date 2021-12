Clássico condicionado pelas ausências e pelo “efeito Veríssimo”

Com baixas importantes dos dois lados, FC Porto e Benfica reencontram-se esta noite, no primeiro jogo após a saída de Jorge Jesus. Mudanças forçadas e um novo técnico fazem das “águias” uma incógnita.

Há uma semana, depois de o FC Porto se ter imposto de forma contundente ao Benfica na Taça de Portugal, o round 2 do clássico parecia destinado a ser uma sequela com um guião similar. Num bom momento (nove vitórias consecutivas a nível interno) e com estabilidade q.b., os “dragões” surgiam claramente como favoritos para um reencontro com as “águias”. Porém, após um turbilhão de acontecimentos no Estádio da Luz, as dúvidas parecem agora ser maiores do que as certezas. Mesmo sem jogadores preponderantes no ataque (Evanilson e, ao que tudo indica, Luis Díaz), o FC Porto parte como favorito contra o Benfica na 16.ª jornada da I Liga (21h, SPTV1), mas a mudança técnica nos “encarnados” baralhou as (previsíveis) regras do jogo.

Há pouco mais de 48 horas, o cenário era “azul”. Mesmo tendo uma baixa de peso (Evanilson), o FC Porto transpirava confiança após um duelo com o rival, no qual, em igualdade numérica, foi sempre superior. Para mais, para além do óbvio desconforto que existia entre equipa técnica e plantel das “águias”, a ausência de Otamendi, Grimaldo e Darwin fazia pender ainda mais os pratos da balança a favor dos portistas. Hoje, a conjuntura é diferente.

Mesmo ignorando os problemas do adversário, Sérgio Conceição terá ficado com a estratégia condicionada com a notícia (não confirmada nem desmentida pelo FC Porto) de que não terá Luis Díaz. Indiscutivelmente o melhor jogador até ao momento no campeonato, o colombiano tem feito a diferença em quase todos os jogos do FC Porto e, sendo baixa nos “dragões” após um resultado positivo num teste de despistagem à covid-19, Conceição perde a sua principal arma, num ataque já enfraquecido devido ao castigo de Evanilson.

Assim, com Taremi a atravessar uma crise de confiança - não marca há mais de dois meses -, o técnico terá de improvisar para completar o puzzle no ataque. Com dois lugares por preencher, Pepê, Corona e Fábio Vieira surgem como candidatos mais fortes a substituir Díaz, faltando perceber se Sérgio Conceição vai manter o 4x4x2 (entrada de Toni Martínez) ou optar por reformular o sistema, colocando Grujic ou Sérgio Oliveira num meio-campo a três.

Do outro lado, e sem que tenha havido conferência de imprensa de nenhuma das partes, fazer previsões é um exercício mais arriscado. A saída de Jorge Jesus do comando técnico terá, com certeza, efeitos dentro e fora do relvado. Se é expectável que os jogadores do Benfica apresentem outra atitude (para melhor) em relação ao jogo da Taça, a chegada de Nélson Veríssimo terá inevitavelmente repercussões tácticas.

Mesmo não tendo tido tempo para trabalhar, o antigo técnico da equipa B benfiquista será forçado a proceder a alterações, pelas ausências de Otamendi (castigo), Grimaldo (covid-19) e Darwin (lesão), mas também pela paupérrima resposta dada pelas “águias” na partida anterior.

Sem três defesas que, em condições normais, são titulares (Lucas Veríssimo, Otamendi e Grimaldo), o fim da opção por três centrais é altamente provável. Na convocatória para o Dragão, o Benfica conta com quatro opções para a zona central, sendo que apenas um parece ter lugar assegurado: Vertonghen. Entre Tomás Araújo, Ferro e Morato, pelo menos um será titular ao lado do internacional belga.

Se Veríssimo optar pelo sistema táctico que mais utilizou no Benfica B (4x3x3), haverá uma vaga disponível no meio-campo ao lado de Weigl e João Mário. Após mais uma aposta falhada em Taarabt, é pouco provável que o marroquino continue a ter oportunidades e, embora haja Pizzi, não é descabido que o técnico lance um jogador com talento que conhece muito bem: Paulo Bernardo.

No ataque, Rafa e Everton parecem certos nas alas, e, para o centro, há quantidade e qualidade para Nélson Veríssimo escolher: Yaremchuk, Seferovic e Gonçalo Ramos.