Lya Luft, autora de As Parceiras e Perdas & Ganhos, morre aos 83 anos

A escritora Lya Luft, autora de As Parceiras e Perdas & Ganhos (editado em Portugal pela Presença em 2004) morreu na madrugada desta quinta-feira, aos 83 anos, na sua casa em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. A notícia da morte da escritora, a quem tinha sido diagnosticado cancro e que chegou a estar internada nas últimas semanas, foi confirmada pela editora ​Record, que publica os seus livros no Brasil.

Nascida em Santa Cruz do Sul em 1938,​ Luft licenciou-se em Pedagogia e Letras na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Terminado o curso, traduziu obras do inglês e do alemão de Virginia Woolf, Rainer Maria Rilke, Doris Lessing e Thomas Mann.

Autora de uma trintena de livros, começou a carreira com Canções de Limiar, no qual reunia um conjunto de poemas e que foi publicado em 1964. O seu estilo de escrita e a forma de contar histórias e cruzar narrativas valeu-lhe ser reconhecida por editores e críticos literários como “o estilo Lya Luft”.

Flauta Doce e Matéria do Quotidiano foram publicados já nos anos 1970 mas apenas na década de 1980 veio o reconhecimento da crítica com As Parceiras, romance no qual uma narradora feminina discorre sobre as relações de loucura, morte e tragédia que envolvem uma família.​

A Asa Esquerda do Anjo, de 1981, traz aos leitores brasileiros um lado mais autobiográfico de Lya Luft. O livro, inspirado na sua própria mãe, acompanha a vida de uma menina que é educada na rigidez germânica e se sente forçada a corresponder às expectativas da matriarca, e sua avó.

Antes de Perdas & Ganhos (que publicou em 2003 e e viria a tornar num best-seller com quase um milhão de vendas, tendo permanecido 113 semanas no topo das listas de livros mais vendidos do Brasil), Lya Luft publicou ainda O Quarto Fechado, Exílio, O Lado Fatal, O Rio do Meio e Mar de Dentro.

Perdas & Ganhos, livro que mistura ensaio e memória, aborda, como tantos outros livros da autora, dramas familiares e personagens sujeitas a situações de vida inquietantes, sempre numa perspectiva feminina.

Lya Luft publicou ainda Em Outras Palavras, O Silêncio dos Amantes, Pensar É Transgredir, Múltipla Escolha e o livro Histórias de Bruxa Boa, para o público infanto-juvenil. Em 2013, com O Tigre na Sombra, vendeu, novamente, mais de um milhão de exemplares e foi premiada pela Academia Brasileira de Letras.

As Coisas Humanas, o seu último livro, foi publicado em 2020, em plena pandemia. No livro, Luft reflecte sobre juventude, velhice, amor, solidão, beleza, mistério e morte. Aquando do lançamento de As Coisas Humanas dizia, em entrevista à Folha de S. Paulo, que o livro reflectia metaforicamente a sua experiência com a pandemia de covid-19. “É como se o globo terrestre estivesse coberto por uma nuvem escura, meio pegajosa, se arrastando por cima de tudo. É quase incompreensível que Ásia, Europa e Brasil estejam passando pela mesma coisa [ao mesmo tempo]. Parece um grande animal, com tudo parado”, disse.

Muitos dos seus livros foram traduzidos para diversas línguas.