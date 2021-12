Quinta na TV: Paraíso, Cães Danados e outros apocalipses entre música e arte

CINEMA

O Homem Que Viu o Infinito

Hollywood, 16h40

Matt Brown escreve e realiza esta recriação da história verídica do indiano Srinivasa Ramanujan (Dev Patel), um dos mais influentes génios matemáticos do século XX. Foi obrigado a deixar a escola, mas isso não impediu que continuasse as suas pesquisas de forma autodidacta. Um dia, envia os resultados dos seus trabalhos para o matemático inglês G. H. Hardy (Jeremy Irons) que, cheio de curiosidade, o convida a visitar a Universidade de Cambridge.

Déjà Vu

Fox Movies, 21h15

Thriller de Tony Scott, com Denzel Washington como protagonista e os paradoxos do espaço-tempo no centro da acção. Washington é um agente destacado para investigar uma explosão, que é integrado num programa especial do FBI que usa tecnologias inovadoras para analisar o passado. Enquanto persegue o autor da bomba, interroga-se sobre os fins daquela tecnologia e deixa-se dominar por uma estranha sensação de déjà vu.

Depois da Terra

SyFy, 21h30

Ficção científica com assinatura de M. Night Shyamalan, segundo uma ideia original de Will Smith, que aqui contracena com o filho, Jaden. Uma catástrofe planetária força os humanos a abandonar a Terra. Dez séculos depois, numa missão de reconhecimento ao planeta, o general Cypher Raige é obrigado a fazer uma aterragem forçada da nave em que viaja com o filho. Cypher fica gravemente ferido, o que dá ao jovem a oportunidade de conquistar a admiração do pai. Depois da Terra abre uma sessão dupla de temática pós-apocalíptica. Segue-se Waterworld, às 23h06, uma aventura futurista de Kevin Reynolds em que Kevin Costner encarna um solitário e perpétuo viajante dos mares, numa Terra transformada num imenso oceano a que os humanos tiveram de se adaptar, enquanto sonham com a lendária Terra Seca.

O Auge do Humano

RTP2, 00h56

A primeira longa-metragem de Eduardo Williams é um filme experimental que viaja pelo mundo através da internet. Interliga três narrativas, centradas em jovens da Argentina, de Moçambique e das Filipinas. Une-os a dependência do online, mas também a pobreza, a inquietude e a sede de contacto humano.

Cães Danados

Hollywood, 2h45

Mr. Orange, Mr. Blonde, Mr. Pink e Mr. Blue são contratados para a estreia na realização de Quentin Tarantino, que é também Mr. Brown. Um elenco admirável, diálogos afiados e uma história de acção que só podia correr mal são os traços distintivos de Tarantino nesta sua primeira obra como realizador e argumentista.

DOCUMENTÁRIOS

Paraíso

RTP2, 20h05

Mais de 40 anos depois de ter saído do Brasil para Portugal, Sérgio Tréfaut voltou ao país natal para rodar este documentário focado num grupo de cantores de idade avançada que actuam todos os dias nos jardins do Palácio do Catete, no Rio de Janeiro. As filmagens acabaram pouco antes do início da pandemia. Diz o trailer que “é uma homenagem a uma geração vítima do genocídio do Estado que decorre no Brasil desde o início de 2020”.

Birgit Nilsson - Única e Inigualável

RTP2, 23h24

Thomas Voigt e Wolfgang Wunderlich realizam este retrato da famosa soprano sueca Birgit Nilsson (1918-2005), que combina imagens raras de actuações com testemunhos de personalidades como os tenores Plácido Domingo e Jonas Kaufmann, a soprano Nina Stemme, o director de ópera Otto Schenk ou o maestro James Levine.

INFORMAÇÃO

Primeira Pessoa

RTP1, 21h01

Fátima Campos Ferreira conversa com o mestre ceramista Manuel Cargaleiro (n.1927, Vila Velha de Ródão), numa entrevista informal estruturada pelas páginas mais marcantes da sua vida e obra.

INFANTIL

Deep: Aventura no Fundo do Mar (V. Port.)

Nos Studios, 9h05

Animação escrita e realizada por Julio Soto Gurpide, com as vozes de Carolina Deslandes e Diogo Amaral nesta versão. O ano é 2100. Os humanos abandonaram a Terra, tornada inabitável por causa das alterações climáticas. Nas profundezas dos mares vivem um jovem polvo, um tamboril desajeitado e um camarão fêmea sempre com algo a dizer, que vão viver juntos uma grande aventura.