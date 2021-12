O que querem os partidos nestas eleições?

Maiorias, acordos e governação. Estas são algumas das ideias mais comuns quando se ouvem os partidos a delinear estratégias para as eleições legislativas marcadas para 30 de Janeiro. António Costa e Rui Rio disputam o cargo de primeiro-ministro, mas sem garantias de que o consigam assegurar sem ter negociar com outros partidos. É, por esta razão, que os cenários pós-legislativas têm estado na ordem do dia. Aqui ficam os objectivos que cada partido tem traçado para a ida às urnas.