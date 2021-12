Permitem-nos votar?

A irresponsabilidade e leviandade do Governo, dos partidos que até agora o apoiaram e do Presidente da República, exposta na crise política pelo chumbo do Orçamento de Estado para 2022, resultou nisto: vamos ter eleições legislativas dentro de um mês, mesmo no meio da vaga de covid da variante mais contagiosa até agora. É certo que estamos quase todos vacinados, muitos já com a dose de reforço, e a covid da subestirpe Ómicron aparentemente é mais suave que as suas primas anteriores. Contudo, o risco de contágio nas filas dos locais de voto não é negligenciável, e fará muitas pessoas pensarem duas, três ou quatro vezes se valerá a pena ir votar. Por outro lado, prevê-se um número significativo de pessoas confinadas – por diagnóstico de covid ou contactos de risco – no dia das eleições.