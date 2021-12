Covid: uma mão no corrimão e outra no leme

O cenário da pandemia neste momento já é de quem vai a cair pelas escadas abaixo (na segunda atingimos um novo recorde diário do número de casos e esta terça-feira voltámos a batê-lo), mas que ainda tem a capacidade de ir controlando a queda graças ao corrimão (a vacinação que diminui o número de casos graves e de internamentos). Sim, não é de mais repeti-lo, as vacinas fazem toda a diferença. Antes de segunda-feira, o dia com mais casos tinha sido 28 de Fevereiro de 2021, com 16.432 novos casos, verificando-se na mesma data 303 mortes. Esta terça-feira tivemos 26.867 e 12 mortes associadas à doença.