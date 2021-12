"Os taliban querem eliminar as mulheres"

Dezenas de mulheres participaram esta terça-feira em Cabul, capital do Afeganistão, num protesto contra as medidas “discriminatórias” aprovadas pelos taliban desde que chegaram ao poder em Agosto, incluindo a mais recente proibição de as mulheres viajarem sozinhas mais de 72 km.

A manifestação percorreu as ruas da capital afegã com as palavras de ordem “Liberdade, trabalho e comida”, de acordo com os vídeos que circulam nas redes sociais e que foram partilhados por media locais.

Ler artigo completo aqui.