Putin e Lukashenko acordam fazer exercícios militares conjuntos na Bielorrússia

Os presidentes da Rússia, Vladimir Putin, e da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, ambos em crise com a União Europeia, nomeadamente por causa da situação na fronteira entre a Bielorrússia e a Polónia, puseram-se esta quarta-feira de acordo paea realizar exercícios militares conjuntos no território bielorrusso. O tema foi um dos discutidos no encontro que os juntou em São Petersburgo e a sugestão dos exercícios foi feita por Lukashenko, dizendo que as relações entre os dois países beneficiarão de mais estas manobras de segurança.