Como começar o novo ano com mais saúde?

“Ano novo, vida nova.” Será?

Tradicionalmente, a maioria das pessoas aproveita o final do ano para refletir sobre o que foi vivido e planear o futuro. Listas de resoluções, planos e objetivos para os próximos 365 dias são definidos e, frequentemente, alguns estão relacionados com o desejo de uma vida mais saudável e bem-estar.

A verdade é que muitas dessas resoluções são difíceis de concretizar e facilmente acabam em desistência ou em planos sucessivamente adiados. A expectativa de mudança ou a aquisição de novos hábitos, sobretudo no que diz respeito à saúde física e mental, é um processo difícil, complexo, exige motivação, persistência e, muitas vezes, o acompanhamento adequado de profissionais de saúde.

Uma estratégia que pode resultar é traçar pequenos objetivos que levarão a grandes mudanças na sua saúde e qualidade de vida a longo prazo. Por isso, é fundamental que cada um compreenda que a consciencialização sobre a importância de cuidar da saúde de forma preventiva deva ser desejada toda a vida, e não apenas sazonalmente, na viragem do ano. A partir de então, é possível adotar um estilo de vida mais saudável e manter rotinas que apoiam a prevenção de doenças de forma contínua e consistente ao longo da vida.

Por onde começar?

Altere os seus hábitos alimentares! Uma alimentação diversificada e equilibrada é um dos cuidados mais importantes a adotar diariamente. É fundamental procurar estratégias de reeducação alimentar, procurando incluir ou aumentar o consumo de vegetais e frutas diariamente e reduzir o consumo de alimentos ricos em gordura, alimentos açucarados e processados e reduzir o consumo de sal.

A ingestão diária de água em quantidades adequadas é um cuidado muitas vezes negligenciado, mas fundamental: ajuda no controlo e/ou redução do risco de múltiplas doenças, no metabolismo, na regulação da temperatura, melhora o trânsito intestinal, a qualidade da pele, cabelo e unhas e aumenta a sensação de bem-estar.

Juntamente com uma alimentação saudável, a prática regular de atividade física é fundamental na prevenção do excesso de peso e obesidade; melhora o controlo da tensão arterial e dos níveis de colesterol no sangue; melhora o controlo da diabetes ou ajuda a preveni-la; traz benefícios a nível ósseo e articular; diminui o stress e a ansiedade, melhora a qualidade do sono, entre outras múltiplas vantagens para a saúde.

Se não pratica nenhuma atividade física, pode ser necessário uma avaliação médica e física antes de começar. A condição física basal, o peso e algumas doenças crónicas ou anteriores podem condicionar, por exemplo, o tipo de exercício que possa vir a praticar. Começar com exercícios leves, de curta duração e que possa facilmente incluir no seu dia-a-dia pode ser a melhor opção — como, por exemplo, caminhadas diárias de cerca de 30 minutos.

Deixar de fumar é também uma resolução de ano novo muito comum. Fumar traz múltiplas consequências negativas não só para si mas também para a sua família. Precisa de mais motivos para deixar de fumar? Procure a ajuda do seu médico de medicina geral e familiar para orientá-lo neste processo.

Dormir mais e melhor! Os problemas do sono ameaçam a saúde e a qualidade de vida de mais de 45% da população mundial. Dormir mal ou horas insuficientes aumenta a sensação de cansaço, diminui a capacidade de concentração, aumenta a sensação de tristeza e irritabilidade, prejudica o sistema imunitário, entre outras consequências negativas. Por isso, é importante adotar bons hábitos de sono: dormir 7 a 8horas por dia; estabelecer um horário regular para dormir e acordar; evitar o tabaco e álcool à noite e cafeína depois das 14h; praticar exercício físico regular, pelo menos 4 horas antes de dormir; proporcionar um ambiente acolhedor e relaxante, controlando o ruído, luminosidade e temperatura do quarto; retirar tecnologia do quarto; optar por refeições ligeiras à noite e evitar a ingestão de doces e refrigerantes são alguns exemplos de hábitos que pode começar a adoptar.

Cuidar da sua saúde mental é igualmente importante! Pequenos hábitos, quando introduzidos no seu dia-a-dia, podem ajudar a gerir o stress e a ansiedade, como, por exemplo, planear bem as tarefas diárias, fazer pausas de cinco minutos ao longo do dia de trabalho, limitar o uso do telemóvel, focar-se em pensamentos positivos e dedicar-se a algum hobby. Se a ansiedade for exagerada e prolongada e se tiver um impacto negativo importante na sua vida pode tratar-se de um problema mais complexo e grave, pelo que, nesse caso, não deve hesitar em procurar ajuda.

A lista poderia ser infindável e as recomendações são muitas, mas cada simples mudança é importante para alcançar grandes resultados no que diz respeito à promoção da sua saúde, prevenção de doenças, qualidade de vida e bem-estar. Seja determinado, acredite que é capaz e cuide da saúde de forma constante!

A prevenção e o diagnóstico precoce de doenças são indispensáveis na garantia de um futuro mais saudável. Lembre-se que é importante avaliar regularmente o seu estado de saúde com a realização de consultas periódicas e exames de diagnóstico ao longo da vida e o seu médico de medicina geral e familiar, conhecendo todo o histórico familiar e pessoal, é a pessoa mais indicada para o orientar adequadamente.

O autor escreve segundo o Acordo Ortográfico de 1990