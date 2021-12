Lousada convida a plantar árvores: já vai em 72 mil em cinco anos

Plantar Lousada é um projecto que quer “promover a biodiversidade” e já “permitiu plantar cerca de 72 mil árvores nos últimos cinco anos, envolvendo 6.300 voluntários”, informa a autarquia. Para Janeiro já estão lançados os convites a voluntários para a Quinta de Vila Pouca e Monte do Crastinho.

A edição deste Inverno 21/22 arrancou em Dezembro com novas iniciativas e promovendo “diversas acções de plantação em áreas públicas”.

As próximas actividades estão marcadas para 15 de Janeiro (Quinta de Vila Pouca) e 29 de Janeiro (Crastinho).

Entre as árvores a plantar, contam-se carvalhos, sobreiros, medronheiros, azereiros, azevinhos, pilriteiros e “tantas outras espécies fundamentais” para a “qualidade e de vida” e “para incrementar a biodiversidade das terras de Lousada”.

Para participar, é contactar a autarquia: mais informações no site e via tel.: 255 820 500.

Além da abertura a visitas com voluntários, a autarquia tem também convidado a população a plantar “árvores disponibilizadas pelo município nas suas propriedades”. No “Plantar Lousada no seu Quintal” a população é convidada a plantar árvores no seu quintal, jardim ou terreno, recebendo-as, gratuitamente, através de um processo de pedido à autarquia. No âmbito do programa “Plantar Lousada no Natal”, é oferecido um vale por cada 35 euros de compras no comércio local, que pode ser trocado no Ecocentro do concelho por uma árvore.