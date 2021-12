Ano novo, carro novo? 22 carros que se estreiam em 2022

Foi a pandemia, a crise dos semicondutores, o aumento do preço do transporte marítimo, por um lado. Do outro, a necessidade de encontrar soluções que reduzam o impacte ambiental, com as várias marcas que operam na Europa já sob pressão, depois de Bruxelas ter anunciado, a meio do ano, que a venda de automóveis novos a partir de 2035 terá de obedecer à regra das zero emissões, determinando assim a morte dos motores a combustão, quer a gasolina, quer a gasóleo.

Ainda faltam 13 anos, mas não parece assim tanto tempo quando se pondera não só a substituição das linhas de montagem e o investimento em novos modelos alimentados com energias não fósseis, como – ainda mais relevante – a mudança de mentalidade do cliente europeu, que tem agora de, mais cedo ou mais tarde, abraçar um novo paradigma de mobilidade.

Para tal, as marcas apostam nos eléctricos, mas também em soluções intermédias, associando motores a gasolina a engenhos eléctricos apoiados por uma bateria com capacidade para realizar algumas dezenas de quilómetros sem emissões. Por isso, não é de espantar que, entre um mar de lançamentos, se destaquem as soluções electrificadas. Porém, ainda vai havendo motores térmicos.

É o caso do Tonale da Alfa Romeo, um SUV que se colocará um patamar abaixo do Stelvio e que se apresentará com variante híbrida plug-in, mas também com motores de combustão interna, tanto a gasolina como a gasóleo. Já na alemã Audi o destaque vai para o A6, que trará novas características de segurança, conforto e conectividade, bem como uma gama de motores que irão incluir a tecnologia mHEV, a chamada hibridização suave, enquanto a rival BMW ataca directamente o mundo dos eléctricos com o lançamento do BMW i4, com o qual pretende atingir o coração da Tesla. O coupé de quatro portas vai chegar com duas e quatro rodas motrizes, dependendo do número de motores (um ou dois), com potência entre os 340 e os 544cv e autonomia para mais de 500 quilómetros.

Noutras guerras, a Citroën tem na manga o facelift do C5 Aircross que, além de um design repensado, deverá surgir com mais autonomia na declinação híbrida de ligar à corrente, enquanto a Dacia poderá vir a dar mais detalhes sobre o Bigster, novo modelo de sete lugares, e a DS tem na calha uma versão revista e melhorada do 7 Crossback. Na italiana Fiat, o destaque vai para o Tipo Cross Station Wagon, que baralha e volta a dar, com corpo musculado e interior funcional.

Da Ásia, três novidades de relevo: o Honda Civic chega à sua 11.ª geração no ano em que celebra 50 anos, e apresentar-se-á apenas com soluções híbridas, à semelhança do que já se observou com o Jazz e com o HR-V; a Hyundai prepara-se para lançar mais um eléctrico, o Ioniq 6, cujo design promete virar cabeças; e a Kia tem no forno o EV4, um utilitário eléctrico que promete rolar por 400km entre recargas.

No Reino Unido, as atenções vão para a nova aventura da Land Rover, com o Road Rover, um projecto que poderá fazer frente ao Jaguar I-Pace. Do outro lado do globo, a nipónica Mazda deverá lançar uma nova geração do compacto CX-5, além de uma variante mais estilizada que se estreia com a designação CX-50.

O ano de 2022 também deverá trazer alegrias para os fãs do Mini John Cooper Works, que será lançado numa versão GP E, alimentado com motor eléctrico, mas a prometer as sensações típicas daqueles carros.

Noutras latitudes, a Nissan traz o Ariya, um SUV 100% eléctrico, que se desdobra em versões de diferentes capacidades (bateria de 63 e 87 kWh), tracções dianteira (um motor) e às quatro rodas (dois motores) e potências que vão de 218 a 394cv.

Já a Opel ainda não abandona os combustíveis fósseis, que farão parte da nova geração do Astra, a sexta, com dois tipos de carroçaria: hatchback e carrinha (Sports Tourer). O mesmo se espera das variantes carrinha (SW) e Cross do Peugeot 308, cujo cinco portas se estreou ainda em 2021.

Por seu turno, a Renault guarda novidades para o Mégane, que irá passar a adoptar um grupo propulsor eléctrico. Com até 470 quilómetros de autonomia, o Mégane E-Tech 100% Eléctrico chega equipado com baterias com 40 kWh ou 60 kWh de capacidade para potências de 130 ou 218cv.

Já a Skoda coloca todas as fichas na gasolina para o novo Fabia, que assenta na plataforma MQB-A0 do grupo V. Haverá três mecânicas: o três cilindros 1.0 MPI naturalmente aspirado, com 65 e 80cv; o 1.0 TSI Evo Turbo com 109cv; e o quatro cilindros 1.5 Turbo de 150cv.

Em sentido oposto seguem a Smart, que vai acolher um SUV eléctrico pensado para a cidade, a Toyota, que irá lançar o bZ4X, o seu primeiro automóvel 100% eléctrico desenvolvido de raiz e que reclama uma autonomia de até 450 quilómetros; ou a Volkswagen, que avança com o terceiro membro da família ID — o ID.5 é um SUV com corte coupé, 100% eléctrico, com uma autonomia superior a 500 quilómetros.

Por fim, a sueca Volvo prepara-se para ir ao encontro de um público mais urbano. O XC20, de propulsão eléctrica, será o mais pequeno SUV da gama e o primeiro a assentar na plataforma modular SEA, desenvolvida em parceria com a Geely para modelos a bateria.