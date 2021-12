TAP vai reforçar ligações do Porto com Lisboa e com o Brasil

Porto vai contar com mais um voo por semana para São Paulo e para o Rio de Janeiro a partir do próximo Verão, e mais dois voos diários para Lisboa.

A TAP vai reforçar, no próximo Verão, a ligações do Porto com o Brasil, com mais um voo por semana para São Paulo e para o Rio de Janeiro. De acordo com o comunicado enviado pela transportadora aérea esta quarta-feira, a partir dessa data o Porto “vai ter três voos semanais para São Paulo e passa a ter dois voos por semana para o Rio de Janeiro, o que contribuirá para um crescimento do número de turistas provenientes do Brasil que vão visitar a ‘Invicta’”.

Em paralelo, a TAP diz que vai aumentar número de voos diários entre Porto e Lisboa, com mais dois, “ascendendo assim as ligações entre as duas cidades aos 10 voos por dia”. Isso irá permitir, diz a companhia, a “optimização das ligações a todos os destinos operados pela TAP no seu hub de Lisboa”. “A TAP reforça assim o seu compromisso com o Porto e o Norte, assegurando que analisa em permanência todas as possibilidades de novas rotas e ligações à partida dos aeroportos nacionais”, refere a empresa no comunicado.

A TAP tem sido criticada por vários intervenientes do Porto, ao nível político e empresarial, por não apostar suficientemente na cidade em termos de ligações com o estrangeiro. Na entrevista ao PÚBLICO, publicada a 24 de Dezembro, logo após a aprovação do plano de reestruturação da companhia por Bruxelas, a presidente executiva da TAP, Christine Ourmières-Widener, afirmou que se a estratégia de hub fosse aplicada “de forma estrita”, não teria rotas de longo curso no Porto.

“Temos vários destinos a partir do Porto, e estamos a explorar várias oportunidades, mas o Porto nunca será um segundo hub”, explicou. “Vamos sempre estudar as oportunidades de voar a partir do Porto, seja algumas rotas de longo curso, seja rotas de médio curso que façam sentido, ou seja, que sejam sustentáveis”, acrescentou, sublinhando que “numa ajuda de Estado, a Comissão Europeia quer certificar-se de que esse apoio não distorce o mercado”, e que, se se usa a ajuda de Estado “para lançar rotas que nunca irão dar dinheiro, não se está a cumprir as regras”.

Após a publicação da entrevista, o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, defendeu em Assembleia Municipal que o Estado deve atribuir um subsídio semelhante ao que é dado às Regiões Autónomas para captar companhias aéreas para o aeroporto Francisco Sá Carneiro. Citado pela Lusa, o autarca destacou que o Estado investe “anualmente 100 milhões de euros a subsidiar voos para os Açores e para a Madeira”.

“Não queremos hub nenhum, queremos ter um aeroporto Francisco Sá Carneiro que seja servido, não apenas para turistas, mas para toda a actividade económica que precisamos de atrair”, vincou Rui Moreira, de acordo com a Lusa.