PSP e SEF já fiscalizaram mais de um milhão de passageiros nos aeroportos este mês

Desde o dia 1 de Dezembro, quando as novas regras de combate à pandemia encontraram em vigor, até ontem, a PSP e o SEF já fiscalizaram 1.003.354 passageiros nos aeroportos portugueses. Nesse período, de acordo com os dados do Ministério da Administração Interna (MAI), “foram multadas 38 companhias aéreas por transportarem passageiros sem comprovativo de teste ao vírus SARS-CoV-2 ou certificado de recuperação”. Não há dados sobre o número de contra-ordenações aplicados a estas companhias aéreas, prevendo-se que o regulador do sector, a ANAC, divulgue informações em Janeiro.