O último jogo do ano é mais “uma final”

Sporting fecha 2021 com a recepção ao Portimonense em Alvalade, um dia antes do “clássico” no Dragão entre FC Porto e Benfica.

Tudo o que vier do “clássico” de quinta-feira entre FC Porto e Benfica será bom para o Sporting desde que, nesta quarta-feira, consiga ganhar ao Portimonense em Alvalade (21h, SPTV1) em jogo a contar para a 16.ª jornada da I Liga. É mais “uma final”, como lhe chamou Rúben Amorim, que os “leões” precisam de ganhar para que possam rentabilizar da melhor forma o encontro entre os dois rivais, seja qual for o resultado. Mas, se os “leões” se sentem confortáveis a jogar em casa (apenas um empate para o campeonato esta época, frente ao FC Porto), terão pela frente um adversário que é especialista a ganhar em campos alheios.

Desde que Rúben Amorim chegou ao Sporting em Março de 2020, os “leões” ainda não perderam em Alvalade – em 31 jogos, 25 vitórias e seis empates. Mas este Portimonense de Paulo Sérgio tem feito da sua capacidade longe do Algarve uma imagem de marca. Grande parte dos 24 pontos que os algarvios já amealharam esta época foram conquistados fora de casa (16), fruto de cinco vitórias e um empate em sete jogos – a única derrota aconteceu em Braga, por 3-0. A vitória mais significativa aconteceu numa visita a Lisboa, na Luz, frente ao Benfica (0-1), naquela que seria a primeira derrota da época dos “encarnados” para o campeonato.

Com a 11.ª vitória consecutiva na I Liga no horizonte, uma marca alcançada pela última vez em 1990-91 com Marinho Peres no banco, Amorim está preparado para qualquer variante estratégica que o Portimonense possa apresentar em Alvalade. “Penso que vamos conseguir empurrar o Portimonense para trás. Se nos pressionarem alto, há espaço nas costas, se houver bloco baixo temos de circular. Temos isso tudo preparado. Veremos se estamos preparados”, disse Amorim, que já poderá contar com Tiago Tomás, recuperado de uma infecção com covid-19.

O Sporting continua a fazer da defesa uma das suas forças para se manter no topo da liga a par do FC Porto, apesar das muitas baixas do sector defensivo. Rúben Amorim considera que o facto de ser a equipa menos batida do campeonato (cinco golos sofridos) é mérito de toda a equipa: “Mesmo quando tínhamos todos, fomos rodando. A defesa é a equipa toda, defendem todos muito bem, são muito solidários uns com os outros. É continuar assim. E jogamos com uma linha que já tem um ano de trabalho, isso ajuda quando há mais aperto.”

Disposto a estragar a festa de fim de ano do Sporting está o Portimonense, que quer dar continuidade à excelente época que está a fazer – está em sexto, com os lugares europeus na mira. E Paulo Sérgio, antigo treinador dos “leões” na já longínqua época 2010-11, quer ser o primeiro a derrotar o campeão nacional esta época nas competições internas: “Temos de ser ambiciosos. Sabemos que vamos ter um adversário com grande valia pela frente, com um modelo de jogo fácil de analisar, mas não tão fácil de contrariar. Preparámo-nos o melhor possível para os problemas que o Sporting nos vai colocar, mas também com a ideia e ambição de também colocar-lhe problemas.”