Paulo Sousa confirmado como novo treinador do Flamengo

Acabaram as dúvidas: Paulo Sousa é mesmo o novo treinador do Flamengo, tendo assinado um contrato válido por duas temporadas com o clube carioca. O técnico português cessa, assim, antecipadamente o contrato que o ligava à federação polaca de futebol.

A confirmação foi avançada pelo Flamengo, através das redes sociais. “Paulo Sousa é o novo técnico do Mengão. O português, de 51 anos, assinou contrato com o Rubro-Negro por duas temporadas. O treinador estava no comando da selecção da Polónia”, pode ler-se.

O abandono do cargo de seleccionador da Polónia, a meio da caminhada para o Mundial 2022 (a Polónia ainda terá o play-off para disputar, em Março) gerou algum mal-estar nos últimos dias, mas Paulo Sousa acaba mesmo por rumar ao Brasil, assumindo o pagamento de uma indemnização à federação polaca.

“É óptima a expectativa. É um grupo extraordinário, um clube grande, que respira vitória, e com certeza é isso que nós temos de criar na nossa cultura diariamente”, sublinhou Paulo Sousa, apelando ao “compromisso de todos” para que se atinjam os objectivos.