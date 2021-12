Quarta na TV: da Amazónia às grandes cidades, com ciência e um caderno negro

CINEMA

Que Horas Ela Volta?

Cinemundo, 21h10

Val deixou Pernambuco para ir trabalhar como empregada doméstica em São Paulo. Jéssica, a filha ainda pequena, ficou a ser criada com os avós. Durante 13 longos anos, Val vive afastada da família, dedicando-se a educar e criar Fabinho, o filho dos patrões. É então que Jéssica, já quase mulher, vai a São Paulo. Os patrões de Val insistem para que fique em casa deles. Mas a sua chegada vem perturbar o equilíbrio tácito entre eles, ao expor as diferenças de classes (e poder). Com realização e argumento de Anna Muylaert, e actuações de Regina Casé, Camila Márdila, Michel Joelsas, Karine Teles e Lourenço Mutarelli, o filme passou pelo Festival de Cinema de Sundance (onde recebeu o Prémio do Júri) e pelo Festival de Berlim (Prémio do Público) e foi o candidato brasileiro à nomeação para melhor filme estrangeiro na 88.ª edição dos Óscares.

O Último Banho

RTP2, 22h55

Josefina, que fará em breve os votos perpétuos para se tornar freira, regressa à aldeia onde nasceu, no Douro, para o funeral do pai. Ali, reencontra Alexandre, o sobrinho de 15 anos, que foi abandonado pela mãe e que, com a partida do avô, não tem quem cuide dele. Comovida, aceita acolher o sobrinho. Mas educar o rapaz vai ser um enorme desafio. Martim Canavarro, Ângelo Torres, Miguel Guilherme e as irmãs Anabela e Margarida Moreira dão vida às personagens da primeira longa-metragem de David Bonneville.

Tropa de Elite

Cinemundo, 23h05

Urso de Ouro em Berlim, Tropa de Elite retrata o violento quotidiano de um batalhão da polícia do Rio de Janeiro. Em 1997, o capitão Nascimento é nomeado chefe de uma equipa que tem como missão apaziguar o Morro do Turano. Apesar de considerar insensatos os motivos da operação, tem de cumprir ordens, mesmo quando a mulher grávida lhe implora que deixe a linha de frente. Para isso, Nascimento tem de encontrar alguém para o seu lugar. Depois de uma operação de resgate, Neto e Matias juntam-se ao curso de formação do batalhão. O primeiro destaca-se pela coragem e o segundo pela inteligência. Se Nascimento conseguisse reunir essas duas qualidades num só homem estaria encontrado o seu substituto perfeito.

Caminhos Magnétykos

RTP2, 00h32

Humilhação, desilusão e desespero no caleidoscópio surreal de um Portugal distópico. É o actor Dominique Pinon a dar vida a Raymond, um fotógrafo e autor de banda desenhada francês que se radica em Lisboa a seguir ao 25 de Abril. A história é contada por Edgar Pêra, mais uma vez a partir da escrita de Branquinho da Fonseca, de onde o realizador já tinha tirado Rio Turvo e O Barão. Ney Matogrosso, Alba Baptista, Paulo Pires, Albano Jerónimo e Manuel João Vieira também entram no elenco.

DOCUMENTÁRIO

Nheengatu: A Língua da Amazónia

RTP2, 19h40

Estreia. Apresentado em estreia mundial no DocLisboa 2020, o filme de José Barahona é uma viagem ao longo do rio Negro (afluente do Amazonas) guiada pelo nheengatu, uma “língua misturada” que foi imposta aos indígenas pelos colonizadores do século XV e que ainda hoje é falada por tribos da Amazónia profunda, qual testemunha desse encontro/choque de culturas. Para dar voz ao património oral dessas populações, o realizador foca-se nas histórias que foram passando de geração em geração, contadas nesse idioma, e na herança que representam.

INFORMAÇÃO

Grande Entrevista

RTP3, 23h

Nuno Maulide, o químico português que foi considerado Cientista do Ano na Áustria em 2019 – uma entre muitas distinções – é o convidado do programa conduzido pelo jornalista Vítor Gonçalves.

SÉRIES

O Livro Negro do Padre Dinis

RTP1, 00h23

Versão em mini-série do filme O Caderno Negro, realizado por Valeria Sarmiento segundo um argumento de Carlos Saboga com base no Livro Negro de Padre Dinis, de Camilo Castelo Branco. Hoje, são emitidos os primeiros dois episódios; amanhã, os dois restantes. A trama passa-se no início do século XVIII. Laura é uma jovem italiana encarregue de cuidar de Sebastian, um órfão de origens misteriosas com quem, durante anos, vai seguindo viagem por várias cidades europeias.

O Livro de Boba Fett

Disney+, streaming

Estreia. Este spin-off de The Mandalorian foca-se em Boba Fett, o famoso caçador de prémios do universo Star Wars a quem tem sido dada vida, nos últimos anos, pelo actor neo-zelandês Temuera Morrison. Ming-Na Wen é a co-protagonista da série, que explora o que aconteceu a Fett entre O Império Contra-Ataca e a segunda temporada de The Mandalorian. Jon Favreau, que também escreve, e Robert Rodriguez realizam alguns episódios. É o primeiro de dois spin-offs já anunciados da série, sendo o segundo Ahsoka.

A Very British Scandal

HBO Portugal, streaming

A segunda época da mini-série de antologia de 2018 A Very English Scandal tem um novo nome. Escrita por Sarah Phelps e com Claire Foy e Paul Bettany, foca-se no escândalo do divórcio dos duques de Argyll, Margaret e Ian Campbell, em 1963.​