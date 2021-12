Destapados os segredos da múmia do faraó Amenófis I

Tinha 35 anos, 1,69 metros de altura e uma cara oval com um nariz estreito – eis o retrato agora revelado do faraó Amenófis I.

Ver a múmia do faraó Amenófis I é quase como voltar ao dia em que foi embalsamado. O seu estado de conservação é muito bom: podem ver-se os adornos com flores e a máscara facial com pedras coloridas. Mas como seria em vida este faraó que governou o Egipto entre 1525 e 1504 a.C.? Pela primeira vez, cientistas egípcios usaram a tomografia computadorizada com imagens a três dimensões para saber quem era realmente Amenófis I. Eis um pouco do retrato agora traçado – tinha à volta de 35 anos, aproximadamente 1,69 metros de altura e bons dentes.