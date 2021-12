Ministério Público quer saber se Ricardo Salgado já arranjou tutor para o acompanhar na doença

Ex-banqueiro tem tentado suspender julgamento por ter começado a sofrer de Alzheimer. Graças à pandemia nunca compareceu na sala de audiências onde está a ser julgado por apropriação de 10,7 milhões do GES, mas tem viajado para fora do país.

As sucessivas tentativas dos advogados de Ricardo Salgado de eximir o ex-banqueiro à acção da justiça, por lhe ter sido diagnosticado Alzheimer, suscitaram a curiosidade por parte do Ministério Público. A acusação quer saber se, perante semelhante situação clínica, Ricardo Salgado já arranjou tutor, uma figura prevista na lei para acompanhar aqueles que já não se encontram na posse de todas as suas faculdades.