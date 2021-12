Dose de reforço da vacina para a covid-19 ainda não chegou a 231 mil idosos

Pelo menos 231 mil pessoas com idade superior a 70 anos ainda não receberam a dose de reforço da vacina para a covid-19. De acordo com os dados divulgados esta terça-feira no relatório diário de vacinação, a Direcção-Geral da Saúde informa que foram administradas mais 74.446 doses de reforço no dia anterior, com a cobertura vacinal desta terceira dose a chegar aos 87% na faixa etária mais avançada (pessoas com 80 ou mais anos) e 85% na das pessoas entre os 70 e os 79 anos. Contudo, deste universo que engloba mais de 1,6 milhões de pessoas, falta serem vacinadas 14,2%.