Este robot planta sementes no deserto

Para transformar o solo arenoso do deserto numa paisagem verde e, por conseguinte, combater a desertificação, Mazyar Etehadi, de 24 anos, criou o A’seedbot. O iraniano revelou, em conversa com o P3, que tinha como propósito construir algo que pudesse ser utilizado no Médio Oriente, mais concretamente no Golfo Pérsico.

Foi a partir de um projecto desenvolvido no primeiro ano do curso How To Design Almost Anything, do Instituto de Design e Inovação do Dubai, que nasceu o chamado seedbot - junção de seed (semente) e robot.

Autónomo e movido a energia solar, o robot apresenta “membros” de hélice com um sensor que detecta a humidade do solo e percebe, assim, qual o local mais fértil e ideal para plantar as sementes. A par deste aspecto, possui também um outro sensor que envia ao utilizador informações sobre o local exacto onde são plantadas as sementes, conta o designer ao P3.

Como se pode ler no Inceptive Mind, o robot carrega a sua bateria durante o dia, através de painéis solares, e semeia durante a noite.

Num post do Instagram, Etehadi explicou: “A desertificação é um grande problema em todo o mundo, causado por práticas agrícolas insustentáveis, mineração, mudanças climáticas e uso excessivo da terra em geral. Mas, assim como as alterações climáticas, a desertificação é uma questão ecológica complexa, difícil de entender.”

