Ano novo, emprego novo? Cinco passos a seguir para mudar de trabalho

Um novo ano está quase a começar e percebes que não podes adiar mais aquela mudança de emprego que andas a ponderar há meses. O que fazes já não é tão entusiasmante como foi em tempos e sabes que tens de procurar uma nova oportunidade. Queres abraçar um novo desafio. Também é possível que a pandemia de covid-19, com restrições mais apertadas, tenha levado ao teletrabalho durante meses a fio. Provavelmente, exaustão e menos ânimo para sair da cama e enfrentar um novo dia de trabalho. No meio de tudo isto, existem boas notícias: mudar de carreira depende mais de ti do que possas imaginar. Mas o que podes realmente fazer? A recrutadora Sara Almeida, da Remote, partilha cinco passos essenciais para encontrar uma nova oportunidade no mercado de trabalho.

Antes de mais nada: saber o que queres com a mudança de carreira

Podes não estar satisfeito com o projecto que tens em mãos e queres redireccionar a tua carreira. Ou, então, queres testar o mercado e perceber que novas oportunidades existem, alinhadas com o que pretendes para o teu futuro. Em qualquer um dos casos, há um factor em comum que deve ser considerado antes de tudo. “Deves definir prioridades ou requisitos que procuras no próximo emprego”, explica Sara Almeida. Ou seja: está na hora de pegares numa folha em branco e começares a escrever a tua lista. Não tem de ser muito extensa. Bastam três ou quatro requisitos. Flexibilidade de trabalho, uma maior compensação salarial ou mais benefícios são algumas das opções, mas há mais e só tu podes determinar o que é crucial para ti. Para além disso, nos tempos que correm, “é importante definir se queres um trabalho de escritório, remoto ou até híbrido”. O método de trabalho já pode e deve ser considerado como requisito na procura de ofertas de emprego e, se surgir uma proposta, saberás o que faz sentido para ti.

Tira as teias de aranha ao currículo

Oportunidades de emprego podem aparecer a qualquer momento e para te candidatares precisas de um documento muito importante: o currículo. Seja personalizado ou em formato Europass — modelo que a gestora de excelência em recrutamento da Remote aconselha se for um requisito do recrutador. O P3 já deixou conselhos para ter um bom CV, mas Sara Almeida resumiu alguns pontos-chave: “Ser bastante coeso, não muito extenso e focado nas qualidades individuais — ao mesmo tempo que mostra habilidades de organização.” “O currículo é crucial porque é a tua carta de entrada, é aquilo que os recrutadores vão ver logo à partida”, refere. E, obviamente, deve estar direccionado para as prioridades estabelecidas antes da procura de trabalho e também ser adaptado a diferentes vagas. Priorizar valências distintas de acordo com o emprego a que te candidatas pode ser um processo trabalhoso, mas aumenta a probabilidade de seres chamado para uma entrevista. Ou seja, tudo tem de estar alinhado.

Para além de um currículo, quando concorres a um emprego, pode ser necessário enviar uma carta de motivação. E esta também deve ser adaptável às diferentes vagas a que te pretendes candidatar. Explicar por que razão queres trabalhar naquela empresa e os motivos que te levam a tentar uma vaga para determinado cargo são informações que podem e devem constar na carta que vais escrever. Recorda-te, todavia, que poderás nem ter de fazê-lo. A empresa pode pedir carta de motivação ou apenas o currículo. “Se não pede carta de motivação, recomendo pôr uma nota na candidatura ou no próprio currículo a explicar o porquê. Isto chama a atenção do recrutador”, explica Sara. Saber quais são e seguir os requisitos da candidatura pode ser o passaporte para uma entrevista.

Lança-te ao mercado

Chegou o momento de te lançares ao mercado e procurar vagas de emprego alinhadas com as tuas prioridades. Faz uma pesquisa em sites ou plataformas de emprego mais populares e cria um perfil no LinkedIn. Nesta rede social, se preencheres o teu perfil com as informações essenciais, os recrutadores podem encontrar-te através de palavras-chave e tu irás encontrar vagas adequadas à tua experiência ou formação. Para tirar o máximo proveito desta rede vocacionada para o mercado profissional, existe uma ferramenta — chamada job alerts — que te alerta cada vez que há uma compatibilidade entre uma oferta de emprego publicada por uma empresa e aquela palavra-chave em específico no teu perfil. Deste modo, “podes estar sempre a par de novas oportunidades e consegues candidatar-te de imediato”. Antes da candidatura, só tens de retomar o CV para garantir que mostras as tuas competências e as experiências mais relevantes para o cargo ao qual tencionas concorrer. “Requer trabalho e concentração, mas os resultados são diferentes do que enviar só candidaturas por enviar”, aponta Sara Almeida. E, assim, “tens menos probabilidade de acabar com um cargo que não querias”. Afinal de contas, não queres voltar à estaca zero, pois não?

Envia a candidatura e aguarda pacientemente

Se tens o currículo e a carta de motivação prontos a enviar para uma vaga de emprego que te parece ser a ideal, está na altura de submeter a candidatura. “Ainda que não preencham os requisitos todos, enviem na mesma a candidatura. Se estão realmente interessados, tentem”, aconselha a recrutadora. E, enquanto não sabes o desfecho, há outras tarefas que estão ao teu alcance e podem vir a ser muito úteis: continuar a pesquisar novas empresas que estão a contratar em Portugal, obter certificados online para a posição que estás à procura, melhorar o teu perfil, fazer networking e até mandar uma nota à empresa à qual concorreste a pedir uma actualização do processo de candidatura, caso continues sem resposta passados cinco dias úteis. Para além disso, “é importante entender que é uma época em que muita gente vai estar à procura da mudança, por isso tem paciência até obter uma resposta, lida bem com a frustração, mantém-te positivo e não desistas até encontrar aquilo que realmente pretendes”.

Não te esqueças de preparar a entrevista

Candidatura enviada, resposta recebida: tens uma primeira entrevista marcada. Mas não penses que o trabalho mais importante já está feito. Certifica-te de que estás preparado para causar um bom primeiro impacto. Se fores convidado para uma entrevista, não te esqueças de “fazer uma recapitulação do teu CV, praticar a entrevista e procurar se há questões online que normalmente são abordadas em entrevistas para aquele tipo de posição”. Compreender qual é o propósito daquela entrevista, fazer uma pesquisa sobre a empresa, tentar conhecer o entrevistador e adaptar a tua presença, tendo em conta quem está do outro lado são recomendações essenciais partilhadas por Sara Almeida que “vão fazer toda a diferença no processo de recrutamento”.

Última dica: a altura ideal para procurar uma nova oportunidade de emprego é agora. Se queres estar pronto para a mudança no início do novo ano, pesquisa ofertas no mercado e envia o teu currículo o quanto antes. Só assim poderás assegurar que este não passa despercebido e que a tua candidatura não chega tarde de mais. Não percas uma oportunidade que pode ser crucial — e boa sorte.