No meio já não está a virtude

Ao longo de 45 anos de eleições em Portugal, a votação no bloco central formado por PS e por PSD tem demonstrado uma resiliência extraordinária. Se contarmos com as eleições para a Constituinte de 1975, até hoje tivemos 16 legislativas. Em 14 dessas 16 eleições, PS e PSD reuniram mais de dois terços dos votos. Em nove, somaram mais de 70%. As únicas duas excepções, em que o PS e o PSD caíram da casa dos 60% para as do 50%, foram as legislativas de 1976 – quando CDS e PCP obtiveram 16 e 14%, respectivamente – e as legislativas de 1985, quando o PRD trepou até perto dos 18%. Fora isso, o domínio do centro é absolutamente esmagador.