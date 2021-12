O luxo contínuo

Havia uns amigos dos meus pais, naquele tempo em que toda a gente bebia, que tinham um balde grande de gelo em todas as divisões. De hora em hora apareciam as empregadas com caixas cheias de cubos de gelo. Esvaziavam os cubos velhos e a água que tinham chorado e enchiam os baldes com cubos novos, secos, gelados e durinhos.