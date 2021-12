EUA e Rússia confirmam negociações bilaterais a 10 de Janeiro

Representantes dos governos dos Estados Unidos e da Federação Russa vão sentar-se à mesa no dia 10 de Janeiro para discutirem uma série de questões securitárias que os preocupam, incluindo formas de controlo de armamento e os desenvolvimentos da tensão recente no Leste da Ucrânia.

No dia 12 será a vez de a Rússia se reunir com membros da NATO e para o dia seguinte está agendado outro encontro, desta vez no âmbito da Organização para a Segurança e Cooperação da Europa (OSCE).

O encontro bilateral de alto nível entre Moscovo e Washington já tinha sido avançado na semana passada pelo ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Serguei Lavrov, e pela vice-secretária de Estado norte-americana para a Europa e Eurásia, Karen Donfried, mas ainda não tinha uma data oficial – que foi agora confirmada por ambos os governos.

“Quando nos sentarmos para falar, a Rússia pode colocar as suas preocupações em cima da mesa. E nós também vamos colocar em cima da mesa as nossas preocupações sobre as actividades da Rússia”, afirmou na segunda-feira à noite um porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, citado pela AFP.

“Haverá áreas em que poderemos fazer progressos e áreas em que iremos discordar. A diplomacia é isso mesmo”, acrescentou, falando sob condição de anonimato.

Rússia e Estados Unidos têm trocado acusações nas últimas semanas por causa da mobilização de mais de 100 mil soldados, tanques e peças de artilharia russas para a fronteira entre o seu país e a Ucrânia – em guerra civil desde 2014, travada entre o Exército ucraniano e forças separatistas pró-russas, na sequência da anexação russa da Crimeia.

Os serviços de informação ucranianos e norte-americanos alertaram para os perigos de uma ofensiva militar, iniciada pela Rússia, no início de 2022, e Washington prometeu responder a esse cenário com a imposição de novas sanções a Moscovo e a entidades russas.

O Kremlin negou, no entanto, quaisquer planos bélicos e no sábado informou que mais de 10 mil soldados regressaram às bases, depois de terem participado em exercícios no Sul da Rússia.

Na sua conferência de imprensa anual, na semana passada, o Presidente da Rússia, Vladimir Putin, acusou o Ocidente de “estar sempre a dizer: guerra, guerra, guerra” e lembrou que foram os EUA e a NATO “que trouxeram os seus mísseis” até “à soleira da porta” russa.

Para negociar o que quer que seja, Moscovo tem exigido várias condições aos norte-americanos e à aliança atlântica, nomeadamente a garantia de que a Ucrânia nunca irá aderir à NATO e o fim dos exercícios militares da organização no Leste da Europa.

Citado pela RIA, o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Serguei Ryabkov sublinhou nesta terça-feira que ao Rússia irá manter essas exigências nos encontros dos dias 10, 12 e 13 do próximo mês.

O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca esclareceu, no entanto, que não serão tomadas quaisquer decisões sobre a Ucrânia sem a participação ou o consentimento dos seus representantes políticos nestas mesmas decisões.