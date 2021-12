Brincar às lutas é bom para as crianças: eis como mantê-las mais seguras

O meu filho de 5 anos lança-se do sofá, aterrando no chão junto ao irmão de 7 anos. Os dois rapazes formam, então, uma bola da qual saem braços e pernas e que rebola pelo nosso tapete da sala de estar. Muitas vezes, a brincadeira cheia de energia deixa-me com os nervos em franja e grito: “PAREM DE LUTAR!”