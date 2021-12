Aqui há fogo-de-artifício: 10 concelhos que vão iluminar a passagem de ano

Enquanto se apagam as perspectivas de fogo-artifício em cidades como Porto e Lisboa para evitar as grandes aglomerações, há sítios que dão a volta ao texto da contenção e se iluminam com soluções originais. À janela, online, à beira-mar ou até pela rádio, aqui ficam dez ideias para entrar em 2022 a olhar o céu em segurança.

Cancelados os festejos musicais e outras concentrações que tais, é do ponto mais alto de Penafiel que vem o espectáculo. Os fogos são lançados da zona do Sameiro e, assim, podem ser apreciados “em diferentes pontos da cidade, inclusive sem sair do carro”, convida a autarquia.

A cidade dos estudantes vira-se para a beira-rio: é junto ao Mondego que a contagem decrescente culmina numa explosão de cor nos céus. Mas vira-se também para os ecrãs, com um réveillon online. Do Convento de São Francisco para as redes do município saem, em live streaming, entre as 21h30 e a 1h (e por esta ordem) as batidas house do DJ Pedro Carrilho, os Quinta do Bill com canções como Filhos da nação, Senhora Maria do Olival ou Voa e as selecções revivalistas do DJ Rui Tomé.

Foi cancelado o concerto de Matias Damásio no Coliseu Figueirense – por o artista “ter testado positivo à covid-19”, esclarece o município – mas a passagem de ano vai iluminar-se. E à beira-mar. No programa das festas, mantém-se a intenção de lançar fogos de seis pontos estratégicos da costa: os areais de Leirosa, Costa de Lavos, São Pedro, Figueira da Foz, Buarcos e Quiaios. Mais informação aqui.

Em Oleiros, não há freguesia que fique sem pirotecnia. Mais uma vez, a autarquia opta por prescindir da festa habitual e, em compensação, investir em levar “apontamentos de fogo-de-artifício a todas as sedes de freguesia do concelho (e também às ex-freguesias de Amieira e Vilar Barroco”), anuncia, enquanto vai apelando à população para que assista à janela.

Foto CM Seixal

Tal como no ano passado, o município promete virar o ano com segurança e fogo à vista. Para que os munícipes possam juntar mais brilho à celebração nas janelas, varandas e terraços das suas casas, a autarquia tem anunciadas largadas de fogo-de-artifício a partir dos pontos mais altos das freguesias.

“À meia-noite, as atenções estarão voltadas para o céu, com um magnífico fogo-de-artifício descentralizado”. Assim é anunciado o fim de ano pela Câmara Municipal do Seixal, que distribui a pirotecnia por todas as freguesias do concelho. Mais: garante que o concerto de Carlão na zona ribeirinha da Amora se mantém (às 22h), com entrada livre mas sem assobiar para o lado quanto às regras a seguir na plateia. Mais informação aqui.

Relembrando a etiqueta do momento – que passa por “evitar situações de risco, protegendo-se a si e aos outros, seguindo as recomendações da Direcção Geral de Saúde”, sublinha o município –, dão-se as boas-vindas ao novo ano com o tradicional espectáculo de fogo-de-artifício a adornar os céus de Vila Nova de Milfontes, Zambujeira do Mar e Odemira.

Também os tavirenses podem contar com um espectáculo nos céus para abrilhantar a entrada em 2022 – neste caso, em formato piromusical e com a autarquia a assegurar que “será visível em vários pontos da cidade, pelo que não se justificam aglomerados no centro”.

Foto CM ALBUFEIRA

Albufeira, Oura, Galé, Guia, Ferreiras, Paderne e Olhos de Água. É nestas coordenadas que se faz a festa algarvia, com um espectáculo à medida do contexto. Ao fogo-de-artifício distribuído por oito pontos do concelho, junta-se uma “trilha sonora escolhida especialmente para a ocasião”, que passará na rádio Kiss FM ao soar das 12 badaladas. Numa celebração para “ver e ouvir a partir de casa”, basta ir à janela e sintonizar-se nas frequências 95.8 ou 101.2. Acompanha com brindes e boa disposição. Mais informação aqui.

Com créditos renomados, dentro e fora de portas, na arte de bem receber o novo ano, a ilha da Madeira torna a dar o cenário ao manifesto. É na baía do Funchal que se concentram as atenções, mas o espectáculo de pirotecnia passa por seis dezenas de estações, entre a praia, o mar e a Ilha de Porto Santo. A abrir o apetite para o monumental fogo-de-artifício, que tem duração estimada de oito minutos e terá transmissão nas redes sociais e na RTP, está o Madeira Shooting Stars montado nos céus pela Red Bull.