FC Porto vence clássico e pressiona Sporting na Liga de basquetebol

O FC Porto impôs, nesta terça-feira, a segunda derrota no campeonato ao Sporting, ao triunfar, no pavilhão Dragão Arena, por 66-59 sobre o rival, na 13.ª jornada da Liga portuguesa de basquetebol.

A eficácia nos lançamentos de três pontos acabou por fazer a diferença, num jogo em que os “dragões” tiveram um acerto de 35% neste indicador, contra apenas 17% do rival. Com mais ressaltos (47-40) e mais assistências (18-15), o FC Porto foi vincando a superioridade, sendo que nos lançamentos mais curtos o Sporting levou a melhor (35%-42%).

Os “leões”, de resto, não conseguiram ganhar nenhum dos quatro parciais do encontro, tendo chegado ao intervalo a perder por 39-35. Travante Williams (17 pontos, cinco ressaltos, seis assistências) esteve em evidência nos lisboetas, ao passo que no FC Porto foram Brad Tinsley (14, um, quatro) e Rachard Odomes (11, nove, dois) a sobressaírem.

Com este triunfo, os “dragões” aproximam-se da liderança, ocupando o segundo lugar com 21 pontos, menos um do que o líder Sporting (que tem um jogo a menos). O Benfica, que viu adiado o encontro com o Imortal, é terceiro classificado, com 21 pontos também, mas menos dois jogos que os “dragões” e menos um do que os “leões”.