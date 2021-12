O espectro da natureza segundo Mariana Caló e Francisco Queimadela

O rosmaninho cortejado pela abelha, o assobio que ecoa, o rumor da montanha, o insecto deambulante, o ligeiro oscilar dos ramos ao sabor do vento, os grossos flocos de neve que caem sobre as laranjeiras, o florir das coisas. Em Subir e Sumir, o vídeo que abre a exposição de Mariana Caló e Francisco Queimadela no Centro de Artes Visuais (CAV), em Coimbra, ressurge um tema recorrente no trabalho desta dupla de artistas que colaboram desde 2010, explica ao PÚBLICO a curadora, Ana Anacleto: “A produção de imagens a partir da relação que é estabelecida com a natureza.”