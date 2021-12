Chegou a série Star Wars que quer testar o estranho fenómeno Boba Fett

A estreia de final de ano da Disney+ vem de mochila a jacto, disparada a toda a velocidade para a sofreguidão dos fãs Star Wars: O Livro de Boba Fett é a surpresa mundial que chega esta quarta-feira. A série está envolta em enorme secretismo e ainda maior expectativa: o seu protagonista é uma personagem que mal apareceu no ecrã nos nove filmes da saga, mas cujo protagonismo nas sombras, na animação e nas narrativas paralelas é agora testado no grande ecrã do século XXI — o do streaming.