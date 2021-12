Veados infectados com SARS-CoV-2 detectados em seis locais no Ohio

Já se sabia que os veados poderiam ficar infectados com SARS-CoV-2, mas há muito a esclarecer sobre essa infecção. Na última edição da revista científica Nature surgiram novas pistas através de uma investigação que detectou o SARS-CoV-2 em mais de 35% de 360 veados-de-cauda-branca em seis localizações no Ohio, nos Estados Unidos. Os animais foram infectados com linhagens do vírus encontradas em humanos. Mesmo assim, sugere-se que os veados podem ser reservatórios deste coronavírus e que podem facilitar o surgimento de novas variantes.