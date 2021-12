China queixa-se de Elon Musk e dos EUA à ONU por risco de colisões com a sua estação espacial

Por duas vezes, satélites da constelação Starlink da SpaceX estiveram perto de colidir com o módulo habitacional da estação chinesa, diz Pequim, que pede a Guterres que circule esta informação pelos Estados signatários do Tratado do Espaço Exterior.

O Governo chinês queixou-se dos Estados Unidos às Nações Unidas, dizendo que este país não está a cumprir as suas obrigações como signatário do Tratado do Espaço, porque por duas vezes a estação espacial chinesa, que está em construção, teve de efectuar este ano manobras para não ser atingida por satélites da constelação Starlink do milionário Elon Musk, com os quais pretende fazer chegar a Internet a locais remotos.